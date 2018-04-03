Сумские копы тушили пожар в Климентово (видео) Патрульные, лесная охрана и неравнодушные граждане ликвидировали пожар, который мог охватить частные дома в селе Климентово.

Происшествие случилось днем 17 апреля в селе Климентово Ахтырского района. Во время несения службы по охране общественного порядка на дорожной станции патрульной полиции, экипаж патрульных заметил густой дым, который шел из леса вблизи реки.

Полицейские последовали туда, где обнаружили возгорание травы, которым было охвачено большую территорию леса. Огонь начал переходить на забор и в дальнейшем во двор частного дома.

Инспекторы вызвали пожарных и самостоятельно начали ликвидировать пожар огнетушителями, которые были в служебных авто и станции полиции. К ним присоединились работники лесной охраны, неравнодушные граждане и работники ближайших магазинов.

«Масштаб пожара был большой, поэтому очень хорошо, что на территории домовладения забор которого начал пылать был колодец. Мы оперативно начали набирать воду и тушить пожар, ведь минуты промедления могли очень дорого стоить. Всего было потрачено около 10 огнетушителей, а сколько ведер воды мы вытащили из колодца, даже не смогу посчитать», - рассказывает полицейский Артем Мищенко.

Далее, на место прибыли сотрудники ГСЧС. Общими силами пожар был полностью ликвидирован.

Патрульная полиция Сумской области напоминает, что статьей 77-1 «Самовольное выжигание растительности или ее остатков» КоАП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для граждан от 170 до 340 гривен и должностных лиц - от 850 до 1190 гривен.

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