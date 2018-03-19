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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:2475

На Сумщине пиротехники уничтожили 2 устаревших боеприпаса

18 апреля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Кролевецком и Глуховском районах проведены работы по обезвреживанию 2 артиллерийских снарядов.

В частности, ранее на Кролеветчине в с. Грузьке, ремонтируя автодорогу, строители во время проведения земляных работ на расстоянии 5 км от жилых домов наткнулись на взрывоопасный предмет, который позже специалисты идентифицировали как 76-мм. артснаряд. В трех километрах от жилого сектора с. Слоут Глуховского района во время проведения полевых работ тракторист местного агропредприятия тоже нашел 76-мм. снаряд. Все опасные находки изъяли роменские пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, вывезли в специально отведенные места и уничтожили путем подрыва.

В этот же день жителями Сумщины было еще обнаружено 2 артснаряда (76 мм), 2 минометные мины (82, 55 мм) времен Второй мировой войны. Такие случаи зафиксированы в с. Великий Выстороп Лебединского района и с. Бугруватое Ахтырского района.

На местах опасных находок правоохранителями выставлена охрана, предоставлены заявки на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны).

Спасатели отмечают, что при нахождении взрывоопасных или похожих на них предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Устаревшие боеприпасы
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