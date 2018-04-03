На Сумской таможне состоялись соревнования кинологических команд С целью усовершенствования профессионального мастерства, закрепления и дальнейшего развития умений и навыков эффективного применения служебных собак для своевременного выявления фактов контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, оружия, боеприпасов, а также нарушений таможенных правил состоялись соревнования кинологических команд Сумской таможни ГФС.

Семь собак соревновались кто быстрее и точнее найдет наркотики и оружие. Были среди участников соревнования как новички, так и опытные собаки.

- Специальное использование собак на таможне является высокоэффективным методом, а также мерой безопасности. Собаки не только демонстрируют преданность в служении людям, но и спасают им жизнь, - говорит заместитель начальника управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Юрий Пастушенко.

Победу одержал инспектор-кинолог Александр Сушко со своим Баксом.