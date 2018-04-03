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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:4191

На Сумской таможне состоялись соревнования кинологических команд

С целью усовершенствования профессионального мастерства, закрепления и дальнейшего развития умений и навыков эффективного применения служебных собак для своевременного выявления фактов контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, оружия, боеприпасов, а также нарушений таможенных правил состоялись соревнования кинологических команд Сумской таможни ГФС.

Семь собак соревновались кто быстрее и точнее найдет наркотики и оружие. Были среди участников соревнования как новички, так и опытные собаки.

- Специальное использование собак на таможне является высокоэффективным методом, а также мерой безопасности. Собаки не только демонстрируют преданность в служении людям, но и спасают им жизнь, - говорит заместитель начальника управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Юрий Пастушенко.

Победу одержал инспектор-кинолог Александр Сушко со своим Баксом.

Право Кинологи Таможня
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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