На Сумской таможне состоялись соревнования кинологических команд

Семь собак соревновались кто быстрее и точнее найдет наркотики и оружие. Были среди участников соревнования как новички, так и опытные собаки.
- Специальное использование собак на таможне является высокоэффективным методом, а также мерой безопасности. Собаки не только демонстрируют преданность в служении людям, но и спасают им жизнь, - говорит заместитель начальника управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Юрий Пастушенко.
Победу одержал инспектор-кинолог Александр Сушко со своим Баксом.
18 апреля вечером в зону таможенного контроля таможенного поста «Бачевск» Сумской таможни ГФС заехал грузовое транспортное средство с полуприцепом под...
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Государственной фискальной службе (ГФС) провести комплексную проверку Сумской таможни в связи с возможными нарушениями антидемпинговых мер...
Вечером 16 апреля таможенники Сумщины на пункте пропуска «Хутор-Михайловский» обнаружили незадекларированные печатные издания....
На таможенном посту «Бачевск» было найдено порошкообразное вещество белого цвета у гражданина Украины....
Сумские таможенники предотвратили очередную попытку незаконного вывоза за пределы территории Украины партии медицинских препаратов....