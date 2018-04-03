На Сумщине продолжает повышаться уровень воды в реках По данным Укргидрометцентра, 19-20 апреля продолжится развитие весеннего половодья с суточной интенсивностью повышения на 2-8 см.

Это касается верхнего Днепра с последующим затоплением поймы; на Псле ниже г. Сумы, в среднем и нижнем течении Ворсклы, в низовьях Орели с последующим затоплением заводей; на Десне, Сейме с последующим затоплением заводей, содержанием затоплення территорий и объектов в пойме (Черниговская, Сумская обл.).