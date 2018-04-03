На Сумщине продолжает повышаться уровень воды в реках

Это касается верхнего Днепра с последующим затоплением поймы; на Псле ниже г. Сумы, в среднем и нижнем течении Ворсклы, в низовьях Орели с последующим затоплением заводей; на Десне, Сейме с последующим затоплением заводей, содержанием затоплення территорий и объектов в пойме (Черниговская, Сумская обл.).
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