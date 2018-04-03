На транспортировке краденого полицейский задержал двух злоумышленников В поисках денег на спиртное, двое жителей Шостки обокрали своего работодателя, стащив с частной территории металлический диск от грузовика.

Находясь в городе по делам, руководитель сектора участковых инспекторов полиции Шостки увидел двух подозрительных лиц, которые в руках несли металлический диск от грузового авто. Он решил проверить законность их ноши, и, как оказалось, не зря.

Как выяснил полицейский, изделие из металла они украли с частной территории у своего работодателя. Похищенное собирались сдать в металлоприемный пункт, а деньги потратить на спиртное.

«Мужчинам 46 и 39 лет, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - В совершенной краже они сознались, мотивируя свой поступок отсутствием денег на спиртное».

Сейчас металлический диск изъят и возвращен владельцу. Уголовное производство, открытое по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлено в суд. За содеянное подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.