На транспортировке краденого полицейский задержал двух злоумышленников

Находясь в городе по делам, руководитель сектора участковых инспекторов полиции Шостки увидел двух подозрительных лиц, которые в руках несли металлический диск от грузового авто. Он решил проверить законность их ноши, и, как оказалось, не зря.
Как выяснил полицейский, изделие из металла они украли с частной территории у своего работодателя. Похищенное собирались сдать в металлоприемный пункт, а деньги потратить на спиртное.
«Мужчинам 46 и 39 лет, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - В совершенной краже они сознались, мотивируя свой поступок отсутствием денег на спиртное».
Сейчас металлический диск изъят и возвращен владельцу. Уголовное производство, открытое по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлено в суд. За содеянное подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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