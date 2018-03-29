Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 20 апреля, в Сумах и области ожидаются порывы ветра.

Ночью и днем переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха по Сумам ночью 5-7 С тепла, днем 13-15 С тепла.