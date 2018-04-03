Водитель, по вине которого в ДТП пассажир получил тяжкие телесные повреждения, получил 3,5 года Сумской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 30-летнего водителя, по вине которого произошло дорожно-транспортное происшествие.

Событие состоялось в августе 2015 года. Несмотря на то, что сумчанин был лишен права управления транспортными средствами, он вместе со своим товарищем, находясь за рулем автомобиля «Samand LX», около 6 утра двигались в городе Сумы по ул. Ковпака со стороны ул. Черниговской в направлении проспекта Курский. Водитель, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения, как следствие - машина перевернулась и влетела в бетонный забор.

Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Виталий Шаповал, согласно заключению эксперта вследствие дорожно-транспортного происшествия 28-летний пассажир получил тяжкие телесные повреждения. Приговором Ковпаковского районного суда г. Сумы водителя признан виновным по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством) УК Украины, ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.