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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:49117

Водитель, по вине которого в ДТП пассажир получил тяжкие телесные повреждения, получил 3,5 года

Сумской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 30-летнего водителя, по вине которого произошло дорожно-транспортное происшествие.

Событие состоялось в августе 2015 года. Несмотря на то, что сумчанин был лишен права управления транспортными средствами, он вместе со своим товарищем, находясь за рулем автомобиля «Samand LX», около 6 утра двигались в городе Сумы по ул. Ковпака со стороны ул. Черниговской в направлении проспекта Курский. Водитель, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения, как следствие - машина перевернулась и влетела в бетонный забор.

Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Виталий Шаповал, согласно заключению эксперта вследствие дорожно-транспортного происшествия 28-летний пассажир получил тяжкие телесные повреждения. Приговором Ковпаковского районного суда г. Сумы водителя признан виновным по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством) УК Украины, ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Дтп Приговор суда Тяжкие телесные повреждения
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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