Депутата, подозреваемого во взяточничестве, отпустят под залог

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.
Речь идет о Вячеславе Степченко, главе депутатской земельной комиссии в Сумском горсовете.
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