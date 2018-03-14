Депутата, подозреваемого во взяточничестве, отпустят под залог Депутату Сумского городского совета, который подозревается в вымогательстве и получении 4,5 тыс. долларов США неправомерной выгоды, избрана мера пресечения в виде 140 тыс 960 грн залога.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко. Речь идет о Вячеславе Степченко, главе депутатской земельной комиссии в Сумском горсовете. Прокуратура просила установить залог в 2,5 млн грн.