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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:2869

На Сумщине в ряды Госпогранслужбы Украины отправили первых 14 призывников

Сегодня, 19 апреля, на территории сборного пункта Сумского областного военного комиссариата состоялись торжественные проводы юношей весеннего призыва 2018 года в ряды Государственной пограничной службы Украины.

На срочную военную службу отправились первые 14 солдат от Сумщины, отбывших в Кинологический учебный центр (г. Великие Мосты, Львовская область) для прохождения обучения. После его завершения срочники будут направлены для дальнейшего прохождения службы в органы охраны государственной границы Госпогранслужбы Украины.

С напутственным словом и искренними пожеланиями к призывникам обратились вр.и.о. начальника отдела персонала Сумского отряда подполковник Анатолий Щербак, первый начальник Сумского пограничного отряда, глава общественной организации «Пограничники Сумщины» полковник в отставке Юрий Лозинский и военный священник (капеллан) Николай Карпенко.

Право Пограничники Призыв
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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