На Сумщине в ряды Госпогранслужбы Украины отправили первых 14 призывников

На срочную военную службу отправились первые 14 солдат от Сумщины, отбывших в Кинологический учебный центр (г. Великие Мосты, Львовская область) для прохождения обучения. После его завершения срочники будут направлены для дальнейшего прохождения службы в органы охраны государственной границы Госпогранслужбы Украины.
С напутственным словом и искренними пожеланиями к призывникам обратились вр.и.о. начальника отдела персонала Сумского отряда подполковник Анатолий Щербак, первый начальник Сумского пограничного отряда, глава общественной организации «Пограничники Сумщины» полковник в отставке Юрий Лозинский и военный священник (капеллан) Николай Карпенко.
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