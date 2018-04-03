На Сумщине в ряды Госпогранслужбы Украины отправили первых 14 призывников Сегодня, 19 апреля, на территории сборного пункта Сумского областного военного комиссариата состоялись торжественные проводы юношей весеннего призыва 2018 года в ряды Государственной пограничной службы Украины.

На срочную военную службу отправились первые 14 солдат от Сумщины, отбывших в Кинологический учебный центр (г. Великие Мосты, Львовская область) для прохождения обучения. После его завершения срочники будут направлены для дальнейшего прохождения службы в органы охраны государственной границы Госпогранслужбы Украины.

С напутственным словом и искренними пожеланиями к призывникам обратились вр.и.о. начальника отдела персонала Сумского отряда подполковник Анатолий Щербак, первый начальник Сумского пограничного отряда, глава общественной организации «Пограничники Сумщины» полковник в отставке Юрий Лозинский и военный священник (капеллан) Николай Карпенко.