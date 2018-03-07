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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4727

Жители Липоводолинского района планируют объединиться в одну громаду

Сумским Центром развития местного самоуправления, созданном в рамках программы «U-LEAD с Европой» и Минрегионом, уже проведено два консультативных выезды на территорию Липоводолинского района.

В частности, советником по вопросам децентрализации Сумского ЦРМС Артемом Градуном проведены встречи с главой поселкового совета, райгосадминистрации и райсовета

На встрече были обсуждены вопросы возможных перспектив создания Липоводолинской поселковой ОТГ в частности и состояние реформы децентрализации по району в целом, а также потенциальные форматы привлечения специалистов Сумского ЦРМС для информационной поддержки и консультативного сопровождения процедур образования громад.

Согласно Перспективному плану формирования способных территориальных громад Сумской области, на территории Липоводолинского района предусмотрено создание двух объединенных территориальных громад с центрами в поселке Липовая Долина и селе Сынивка, отмечает Артем Градун. Такая конфигурация по созданию объединенных громад в районе была утверждена Кабинетом Министров Украины еще в сентябре 2015 года и до сих пор почти не изменилась. Только по объединению Саивского сельского совета в сентябре 2017 года были внесены изменения в Перспективный план, то есть она была включена в состав потенциальной Сынивской ОТГ.

При анализе фактических обстоятельств реализации процесса объединения с целью образования Липоводолинской ОТГ, в первую очередь, следует отметить формат инициативы, которая была озвучена общественностью во время публичного обсуждения, которое состоялось в Липовой Долине в конце августа 2016 года. Именно тогда была сформирован позиция «один район - одна громада», - рассказывает эксперт. Впоследствии, в сентябре того же года, принимая решение о предоставлении согласия на добровольное объединение территориальных громад, Липоводолинский поселковый совет, выступившей инициатором объединения, полностью поддержал гражданскую позицию, отметив в своем решении перечень всех сельских советов района.

Через некоторое время поселковый совет остановила процесс выполнения указанного решения, а сам процесс объединения был, так сказать, «поставлен на паузу». И вот недавно, 22 марта 2018 года, Липоводолинский поселковый совет возобновил процесс добровольного объединения с целью создания Липоводолинской поселкового ОТГ в составе громад всего района.

Очевидно, что предложенный формат громады не совпадает с Перспективным планом, но едва ли не решающую роль на этапе объединения играет именно принцип добровольности, который в первую очередь обусловливает инициативу громады, отметил глава поселкового совета Сергей Нищета.

Кроме того, поселковый голова, а также глава райсовета Виктор Литвиненко отметили, что решающим фактором в их работе, в том числе направленной на поддержку процесса объединения громад, является непосредственная воля самих громад и их собственное видение этого процесса, ведь реформа децентрализации в первую очередь ориентированная на людей и их потребности.

Обсудив современное состояние и возможные перспективы объединения территориальных громад, участники встречи достигли договоренностей о дальнейшем сотрудничестве в направлении поддержки процесса объединения территориальных громад, их информационного и консультационного обеспечения.

Политика Липоводолинский район ОТГ
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