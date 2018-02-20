Четыре громады Сумщины разрабатывают планы стратегического развития своих территорий

На территории каждой громады уже состоялось второе заседание рабочих групп, во время которых представители громад работали над социально-экономическим анализом, в частности с помощью SWOT-анализа определяли свои слабые и сильные стороны.
Кириковская ОТГ уже закончила анкетирование жителей по определению ценностных ориентиров, основных направлений развития, а также опрос предпринимателей для дальнейшей работы со стратегией развития.
По мнению советника по вопросам регионального развития Сумского Центра развития местного самоуправления Григория Старикова, основная функция стратегии состоит в том, чтобы ограниченные ресурсы разделить на приоритетные направления развития территорий. Для того, чтобы определиться с этими приоритетными направлениями, нужно проанализировать сильные и слабые стороны громады, и позволяет сделать SWOT-анализ, проведенный совместно с представителями рабочей группы.
По словам главы Степановской ОТГ Владимира Лукаша, Степановская громада специфическая не только по своему размеру, но и по своему экономическому и промышленному потенциалу. А без спланированного развития громады у нее нет будущего. Работа в рабочих группах по разработке стратегии показала, что в громаде нет равнодушных к решению проблем, касающихся будущего территорий. А те проблемы, которые поднимались в ходе обсуждения, такие как молодежная политика, здравоохранение и образование - являются приоритетными в поддержке и развитии, отмечает руководитель громады. Степановская громада с одним из своих приоритетов определилась однозначно - она будет делать акцент на молодежной политике.
В Недригайловской ОТГ к разработке стратегии также вовлечены жители громады. Сейчас остановились на этапе завершения опроса различных возрастных групп населения по основным проблемам территории, ценностных ориентиров и проводят опрос местных предпринимателей. На сайте Недригайловской ОТГ размещено объявление о сборе идей для проектов, которые жители громады считают необходимым реализовать в рамках стратегического плана. Все желающие могут принять участие в разработке плана развития громады на ближайшие 5 лет. Сбор идей будет продолжаться до конца месяца, сообщает глава Недригайловской ОТГ Игорь Остапчук.
Говоря о настроении членов рабочих групп, нельзя игнорировать проявлений скептицизма и пессимизма. Этому есть простое объяснение, отмечает эксперт. Ведь проблемы громад накапливались десятилетиями, для людей создавалась обманчивая стабильность. Например, вспомним некогда популярную политическую рекламу «Нас 52 миллиона», а сколько нас сейчас, никто не знает. Якобы понятна всем система, к которой все привыкли, и которая казалась всем комфортной, знакомой, привела Украину практически в никуда. А теперь, когда государство стало на магистральный путь существенных реформ, в частности внедряет децентрализацию как основную реформу, накопившиеся проблемы упали на плечи людей:
«Фактически такая ситуация очень сильно лишает их инициативности, видение перспектив, появляется апатия к таким вещам как планирование своего развития на ближайшее время. Люди не привыкли, что их спрашивают о перспективах развития и о том, что они хотели бы развивать. Проявление инициативы, которая в советское время наказывалась, для них необычно. Странным они считают и то, что сами находятся в рабочей группе, проводят определенные опроса, делятся мыслями», - подчеркивает Григорий Стариков.
Следующее заседание рабочих групп в указанных громадах состоится в мае. Написание стратегий развития во всех громадах осуществляется при поддержке Программы «U-LEAD с Европой».
Сумским Центром развития местного самоуправления, созданном в рамках программы «U-LEAD с Европой» и Минрегионом, уже проведено два консультативных выезды на...
Сумская областная служба занятости углубляет сотрудничество с объединенными территориальными громадами....
Эксперты Группы финансового мониторинга Центрального офиса реформ при Минрегионе (при поддержке Программы «U-LEAD с Европой» и проекта SKL International) подготовили...
Сегодня, 6 марта, состоялась коллегия ОГА, на которой рассматривались вопросы создания ОТГ в области....
Распоряжение об утверждении заключения о соответствии проекта решения о добровольном объединении территориальных громад в Путивльскую городскую ОТГ с административным центром...