Четыре громады Сумщины разрабатывают планы стратегического развития своих территорий Степановская, Кириковская, Дубовязовская и Недригайловская ОТГ совместно с Сумским Центром развития местного самоуправления продолжают работу над разработкой плана стратегического развития своих территорий.

На территории каждой громады уже состоялось второе заседание рабочих групп, во время которых представители громад работали над социально-экономическим анализом, в частности с помощью SWOT-анализа определяли свои слабые и сильные стороны.

Кириковская ОТГ уже закончила анкетирование жителей по определению ценностных ориентиров, основных направлений развития, а также опрос предпринимателей для дальнейшей работы со стратегией развития.

По мнению советника по вопросам регионального развития Сумского Центра развития местного самоуправления Григория Старикова, основная функция стратегии состоит в том, чтобы ограниченные ресурсы разделить на приоритетные направления развития территорий. Для того, чтобы определиться с этими приоритетными направлениями, нужно проанализировать сильные и слабые стороны громады, и позволяет сделать SWOT-анализ, проведенный совместно с представителями рабочей группы.

По словам главы Степановской ОТГ Владимира Лукаша, Степановская громада специфическая не только по своему размеру, но и по своему экономическому и промышленному потенциалу. А без спланированного развития громады у нее нет будущего. Работа в рабочих группах по разработке стратегии показала, что в громаде нет равнодушных к решению проблем, касающихся будущего территорий. А те проблемы, которые поднимались в ходе обсуждения, такие как молодежная политика, здравоохранение и образование - являются приоритетными в поддержке и развитии, отмечает руководитель громады. Степановская громада с одним из своих приоритетов определилась однозначно - она будет делать акцент на молодежной политике.

В Недригайловской ОТГ к разработке стратегии также вовлечены жители громады. Сейчас остановились на этапе завершения опроса различных возрастных групп населения по основным проблемам территории, ценностных ориентиров и проводят опрос местных предпринимателей. На сайте Недригайловской ОТГ размещено объявление о сборе идей для проектов, которые жители громады считают необходимым реализовать в рамках стратегического плана. Все желающие могут принять участие в разработке плана развития громады на ближайшие 5 лет. Сбор идей будет продолжаться до конца месяца, сообщает глава Недригайловской ОТГ Игорь Остапчук.

Говоря о настроении членов рабочих групп, нельзя игнорировать проявлений скептицизма и пессимизма. Этому есть простое объяснение, отмечает эксперт. Ведь проблемы громад накапливались десятилетиями, для людей создавалась обманчивая стабильность. Например, вспомним некогда популярную политическую рекламу «Нас 52 миллиона», а сколько нас сейчас, никто не знает. Якобы понятна всем система, к которой все привыкли, и которая казалась всем комфортной, знакомой, привела Украину практически в никуда. А теперь, когда государство стало на магистральный путь существенных реформ, в частности внедряет децентрализацию как основную реформу, накопившиеся проблемы упали на плечи людей:

«Фактически такая ситуация очень сильно лишает их инициативности, видение перспектив, появляется апатия к таким вещам как планирование своего развития на ближайшее время. Люди не привыкли, что их спрашивают о перспективах развития и о том, что они хотели бы развивать. Проявление инициативы, которая в советское время наказывалась, для них необычно. Странным они считают и то, что сами находятся в рабочей группе, проводят определенные опроса, делятся мыслями», - подчеркивает Григорий Стариков.

Следующее заседание рабочих групп в указанных громадах состоится в мае. Написание стратегий развития во всех громадах осуществляется при поддержке Программы «U-LEAD с Европой».