Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:39205

Четыре громады Сумщины разрабатывают планы стратегического развития своих территорий

Степановская, Кириковская, Дубовязовская и Недригайловская ОТГ совместно с Сумским Центром развития местного самоуправления продолжают работу над разработкой плана стратегического развития своих территорий.

На территории каждой громады уже состоялось второе заседание рабочих групп, во время которых представители громад работали над социально-экономическим анализом, в частности с помощью SWOT-анализа определяли свои слабые и сильные стороны.

Кириковская ОТГ уже закончила анкетирование жителей по определению ценностных ориентиров, основных направлений развития, а также опрос предпринимателей для дальнейшей работы со стратегией развития.

По мнению советника по вопросам регионального развития Сумского Центра развития местного самоуправления Григория Старикова, основная функция стратегии состоит в том, чтобы ограниченные ресурсы разделить на приоритетные направления развития территорий. Для того, чтобы определиться с этими приоритетными направлениями, нужно проанализировать сильные и слабые стороны громады, и позволяет сделать SWOT-анализ, проведенный совместно с представителями рабочей группы.

По словам главы Степановской ОТГ Владимира Лукаша, Степановская громада специфическая не только по своему размеру, но и по своему экономическому и промышленному потенциалу. А без спланированного развития громады у нее нет будущего. Работа в рабочих группах по разработке стратегии показала, что в громаде нет равнодушных к решению проблем, касающихся будущего территорий. А те проблемы, которые поднимались в ходе обсуждения, такие как молодежная политика, здравоохранение и образование - являются приоритетными в поддержке и развитии, отмечает руководитель громады. Степановская громада с одним из своих приоритетов определилась однозначно - она будет делать акцент на молодежной политике.

В Недригайловской ОТГ к разработке стратегии также вовлечены жители громады. Сейчас остановились на этапе завершения опроса различных возрастных групп населения по основным проблемам территории, ценностных ориентиров и проводят опрос местных предпринимателей. На сайте Недригайловской ОТГ размещено объявление о сборе идей для проектов, которые жители громады считают необходимым реализовать в рамках стратегического плана. Все желающие могут принять участие в разработке плана развития громады на ближайшие 5 лет. Сбор идей будет продолжаться до конца месяца, сообщает глава Недригайловской ОТГ Игорь Остапчук.

Говоря о настроении членов рабочих групп, нельзя игнорировать проявлений скептицизма и пессимизма. Этому есть простое объяснение, отмечает эксперт. Ведь проблемы громад накапливались десятилетиями, для людей создавалась обманчивая стабильность. Например, вспомним некогда популярную политическую рекламу «Нас 52 миллиона», а сколько нас сейчас, никто не знает. Якобы понятна всем система, к которой все привыкли, и которая казалась всем комфортной, знакомой, привела Украину практически в никуда. А теперь, когда государство стало на магистральный путь существенных реформ, в частности внедряет децентрализацию как основную реформу, накопившиеся проблемы упали на плечи людей:

«Фактически такая ситуация очень сильно лишает их инициативности, видение перспектив, появляется апатия к таким вещам как планирование своего развития на ближайшее время. Люди не привыкли, что их спрашивают о перспективах развития и о том, что они хотели бы развивать. Проявление инициативы, которая в советское время наказывалась, для них необычно. Странным они считают и то, что сами находятся в рабочей группе, проводят определенные опроса, делятся мыслями», - подчеркивает Григорий Стариков.

Следующее заседание рабочих групп в указанных громадах состоится в мае. Написание стратегий развития во всех громадах осуществляется при поддержке Программы «U-LEAD с Европой».

Политика ОТГ
view counter

По тематике

Вчера 17:47

Жители Липоводолинского района планируют объединиться в одну громаду

Сумским Центром развития местного самоуправления, созданном в рамках программы «U-LEAD с Европой» и Минрегионом, уже проведено два консультативных выезды на...

29.03.2018 15:18

Путеводитель для ОТГ подготовила служба занятости

Сумская областная служба занятости углубляет сотрудничество с объединенными территориальными громадами....

14.03.2018 16:35

ОТГ Сумщины в 2017 году потратили больше 100 мли грн на капитальные расходы

Эксперты Группы финансового мониторинга Центрального офиса реформ при Минрегионе (при поддержке Программы «U-LEAD с Европой» и проекта SKL International) подготовили...

06.03.2018 16:51

Кто в отстающих по созданию ОТГ на Сумщине

Сегодня, 6 марта, состоялась коллегия ОГА, на которой рассматривались вопросы создания ОТГ в области....

20.02.2018 09:55

На Сумщине создается еще одна объединенная территориальная громада

Распоряжение об утверждении заключения о соответствии проекта решения о добровольном объединении территориальных громад в Путивльскую городскую ОТГ с административным центром...

Новости

«Похороны задерживают не по вине судей», - Ковпаковский райсуд Сум
Сегодня 11:11
В Сумах зарегистрировано четыре случая заболевания корью
Сегодня 11:09
Спасатели помогли пожилой женщине, которая оказалась закрытой в собственном доме
Сегодня 11:01
Сумские военные отправились на реабилитацию
Сегодня 10:55
Сумскому быдлу помешали урны на Чешке
Сегодня 10:41
В Сумах пожарные спасли от уничтожения жилой дом
Сегодня 10:28
В Сумы прибыл очередной гумконвой из Швейцарии
Сегодня 09:59
На лечение несуществующего ребенка пенсионерка отдала десять тысяч гривен
Сегодня 09:49
Жители Сумщины, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить помощь
Сегодня 09:19
Четыре громады Сумщины разрабатывают планы стратегического развития своих территорий
Сегодня 08:39
«Сумы» сыграют с «Десной» на «Юбилейном»
Сегодня 08:07
Жители Липоводолинского района планируют объединиться в одну громаду
Вчера 17:47
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.