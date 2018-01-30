Жители Сумщины, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить помощь

«Основной нашей задачей является объективно определить среди лиц, попавших в беду, таких, которые в первую очередь и безотлагательно нуждаются в материальной помощи за счет средств областного бюджета», - отметил Михаил Дубровский и акцентировал внимание на том, что число нуждающихся в этом году возросло.
По его словам, в течение I квартала в Департамент за помощью обратилось 34 человека. Обращение в основном касались выделения помощи на лечение заявителей, приобретение лекарств членам их семей, улучшение материально-бытовых условий.
«Важно выяснить все детали, чтобы принять правильное решение и оказать помощь человеку, который остро нуждается, в первую очередь», - подчеркнул чиновник.
По результатам совещания решено дополнить имеющиеся пакеты документов дополнительными материалами о социальном положении, финансовую состоятельность заявителей и изучить вопрос о возможности получения ими материальной помощи из других источников (местных бюджетов, благотворительных фондов, меценатов).
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