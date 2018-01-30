Жители Сумщины, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить помощь Об этом заявил директор Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Михаил Дубровский во время заседания рабочей группы по вопросам предоставления материальной помощи жителям Сумской области, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

«Основной нашей задачей является объективно определить среди лиц, попавших в беду, таких, которые в первую очередь и безотлагательно нуждаются в материальной помощи за счет средств областного бюджета», - отметил Михаил Дубровский и акцентировал внимание на том, что число нуждающихся в этом году возросло.

По его словам, в течение I квартала в Департамент за помощью обратилось 34 человека. Обращение в основном касались выделения помощи на лечение заявителей, приобретение лекарств членам их семей, улучшение материально-бытовых условий.

«Важно выяснить все детали, чтобы принять правильное решение и оказать помощь человеку, который остро нуждается, в первую очередь», - подчеркнул чиновник.

По результатам совещания решено дополнить имеющиеся пакеты документов дополнительными материалами о социальном положении, финансовую состоятельность заявителей и изучить вопрос о возможности получения ими материальной помощи из других источников (местных бюджетов, благотворительных фондов, меценатов).