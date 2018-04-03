Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:49175

На лечение несуществующего ребенка пенсионерка отдала десять тысяч гривен

Очередной жертвой телефонных аферистов стала 69-летняя жительница Путивльского района.

Когда на телефон пожилой жительнице одного из сел Путивльщины позвонила женщина и начала со слезами рассказывать, что случайно травмировала чужого ребенка, пенсионерке показалось, что она слышит голос своей дочери. Когда же та попросила перечислить деньги на лечение «потерпевшей», старушка, несмотря даже на то, что ее муж усомнился, а действительно ли им звонит именно дочь, не долго думая, отдала 6000 гривен. Правда, она попыталась дозвониться до своего ребенка, но та была «вне зоны». Это лишь убедили пенсионерку, что дочь находится в беде, и она, после требования дополнительной суммы, отдала еще 4000.

И только тогда, когда пришел домой сын, и разобрался в ситуации, пожилая женщина поняла, что ее обманули.

В полиции, куда обратилась обманутая старушка с помощью, открыли уголовное производство по ст. 190 УК Украины (мошенничество), в рамках которого выясняют личности злоумышленников.

«Я еще раз хочу предостеречь жителей нашего района и области в целом не верить в подобные звонки, и если уж вам позвонили, то лучшее, что вы можете сделать - это прервать разговор и самому позвонить тому из родственников, кто якобы попал в беду, - комментирует событие руководитель Путивльского отделения полиции Оксана Федченко. - В том же случае, если с ним связи нет - звоните в ближайший участок полиции, или по спецлинии «102». Не спешите верить таким звонкам, даже если вам кажется, что вы говорите с родным вам человеком. Большая просьба к тем из граждан, кто имеет пожилых родителей, живущих отдельно - расскажите им о таких «разводах», предостерегите, оставьте на всякий случай номера телефонов, куда они могут сразу, едва им перезвонят подобные «сыновья» или «дочки», позвонить и узнать, все ли у вас в порядке».

Будьте внимательны, осторожны, беспокойтесь о своих родных, чаще звоните им, рассказывайте о своих делах, предостерегайте их, и тогда ни вам, ни им не придется быть жертвами преступления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
view counter

По тематике

17.04.2018 15:18

Покупка автомобиля в интернете оказалась мошеннической ловушкой

Пытаясь сэкономить на приобретении машины, 25-летний житель Шостки воспользовался объявлениям в Интернете. Вот только продавцом оказался обычный аферист, который взял...

12.04.2018 15:51

В полиции рассказали о новом виде мошенничества

Пытаясь вернуть утерянный матерью мобильный, 26-летняя жительница Шостки перечислила 200 гривен в качестве предоплаты за возвращение гаджета. Однако наткнулась на...

11.04.2018 12:36

На Сумщине фейковый банкир обогатился почти на 10 000 гривен

Злоумышленник позвонил и сообщил, что карта 59-летнего жителя Недригайловского района заблокирована, после чего выведал секретную информацию и снял со счета...

10.04.2018 17:18

Пенсионерка «откупила» невестку от «уголовки» за 24 тысячи

Чрезмерная доверчивость жительнице Сумской стоила потери 24 тысяч гривен....

06.04.2018 14:45

В Сумах полицейские задержали серийного мошенника

Злоумышленник называл себя полицейским, звонил пожилым сумчанам и за якобы непривлечение к уголовной ответственности их родных, выманивал деньги....

Новости

«Похороны задерживают не по вине судей», - Ковпаковский райсуд Сум
Сегодня 11:11
В Сумах зарегистрировано четыре случая заболевания корью
Сегодня 11:09
Спасатели помогли пожилой женщине, которая оказалась закрытой в собственном доме
Сегодня 11:01
Сумские военные отправились на реабилитацию
Сегодня 10:55
Сумскому быдлу помешали урны на Чешке
Сегодня 10:41
В Сумах пожарные спасли от уничтожения жилой дом
Сегодня 10:28
В Сумы прибыл очередной гумконвой из Швейцарии
Сегодня 09:59
На лечение несуществующего ребенка пенсионерка отдала десять тысяч гривен
Сегодня 09:49
Жители Сумщины, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить помощь
Сегодня 09:19
Четыре громады Сумщины разрабатывают планы стратегического развития своих территорий
Сегодня 08:39
«Сумы» сыграют с «Десной» на «Юбилейном»
Сегодня 08:07
Жители Липоводолинского района планируют объединиться в одну громаду
Вчера 17:47
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.