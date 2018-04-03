На лечение несуществующего ребенка пенсионерка отдала десять тысяч гривен Очередной жертвой телефонных аферистов стала 69-летняя жительница Путивльского района.

Когда на телефон пожилой жительнице одного из сел Путивльщины позвонила женщина и начала со слезами рассказывать, что случайно травмировала чужого ребенка, пенсионерке показалось, что она слышит голос своей дочери. Когда же та попросила перечислить деньги на лечение «потерпевшей», старушка, несмотря даже на то, что ее муж усомнился, а действительно ли им звонит именно дочь, не долго думая, отдала 6000 гривен. Правда, она попыталась дозвониться до своего ребенка, но та была «вне зоны». Это лишь убедили пенсионерку, что дочь находится в беде, и она, после требования дополнительной суммы, отдала еще 4000.

И только тогда, когда пришел домой сын, и разобрался в ситуации, пожилая женщина поняла, что ее обманули.

В полиции, куда обратилась обманутая старушка с помощью, открыли уголовное производство по ст. 190 УК Украины (мошенничество), в рамках которого выясняют личности злоумышленников.

«Я еще раз хочу предостеречь жителей нашего района и области в целом не верить в подобные звонки, и если уж вам позвонили, то лучшее, что вы можете сделать - это прервать разговор и самому позвонить тому из родственников, кто якобы попал в беду, - комментирует событие руководитель Путивльского отделения полиции Оксана Федченко. - В том же случае, если с ним связи нет - звоните в ближайший участок полиции, или по спецлинии «102». Не спешите верить таким звонкам, даже если вам кажется, что вы говорите с родным вам человеком. Большая просьба к тем из граждан, кто имеет пожилых родителей, живущих отдельно - расскажите им о таких «разводах», предостерегите, оставьте на всякий случай номера телефонов, куда они могут сразу, едва им перезвонят подобные «сыновья» или «дочки», позвонить и узнать, все ли у вас в порядке».

Будьте внимательны, осторожны, беспокойтесь о своих родных, чаще звоните им, рассказывайте о своих делах, предостерегайте их, и тогда ни вам, ни им не придется быть жертвами преступления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.