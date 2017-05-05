В Сумы прибыл очередной гумконвой из Швейцарии 19 апреля в Сумы прибыл очередной гуманитарный груз от благотворительного фонда «Help-Point Sumy».

В семи грузовиках - оборудование для лечебных учреждений, одежда и оснащение для пожарных и спасателей, мебель для больниц и школ, посуда, медицинские материалы, детские игрушки и т.д.

Общий вес груза из Швейцарии (25-го по счету) составляет 57,3 т, а стоимость - 294,8 тыс. гривен. Часть предметов была в употреблении, но они находятся в хорошем состоянии. Предварительно вещи прошли дезинфекционную обработку, сообщает сайт мэрии.

Заммэра Сум Алена Дмитревская, которая вместе с президентом объединения «Help-Point Sumy» Марианне Пиффаретти и директором Сумского областного благотворительного фонда «Хельвеция» Николаем Резником встречала гуманитарный конвой на границе Сумской и Черниговской областей, поблагодарила водителей и всех жителей г. Волен за многолетнюю помощь и подчеркнула, что она является для Сум крайне нужной и важной.

«Думаю, в Сумах не осталось учебного или лечебного учреждения, где бы не пользовались привезенной из Швейцарии помощью и не вспоминали вас добрым словом. Спасибо Вам, госпожа Марианне, за то, что заниматься этим нелегким делом и собираете гуманитарный груз для сумчан, и вам, водители, за то, что берет на себя миссию доставки его к месту назначения», - отметила, обращаясь к благотворителям Алена Дмитревская.

Это первый из двух грузов, который поступит сумчан от швейцарских благотворителей в этом году. Второй ожидается в сентябре.

Напомним: дружеские отношения между городами Волен и Сумы продолжаются с 2004 года. Тогда область получила из Швейцарии первую пожарную машину.

В 2005 году был создан Благотворительный фонд «Help-Point Sumy». В том же году было заключено официальное трехстороннее соглашение между благотворительным фондом руководством г. Сумы и Сумской облгосадминистрацией.

С 2008 года активно участвует в финансировании благотворительного проекта берет Правительство кантона Ааргау.