Пьяный глуховчанин ходил по улице с пистолетом, пока его не приковали наручниками (видео) 19 апреля, ближе к 16.00, в самом «поэтическом» месте Глухова - на пересечении улиц Пушкинской и Шевченко можно было наблюдать весьма колоритную картину. У столовой ГАТИ СНАУ, прикованный наручниками к металлической ограде, в окружении нескольких полицейских и пары-тройки гражданских персон стоял, растрепанный, и, судя по поведению, очень поддатый мужчина.

Он постоянно дергался, пытаясь разорвать свои путы и извергал из уст потоки отборной ругани. Неподалеку на асфальте лежал не новый, но хорошо ухоженный пистолет, очень похожий на «Маузер» классической модели С 96.

Именно с этим раритетным образцом оружия в руках задержанный недавно разгуливал по улице Шевченко, громко выражая прохожим свое недовольство миром. Конечно, те быстренько сообщили об этом полиции. И справилась мгновенно, пишет «Курьер».