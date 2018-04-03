Пьяный глуховчанин ходил по улице с пистолетом, пока его не приковали наручниками (видео)

Он постоянно дергался, пытаясь разорвать свои путы и извергал из уст потоки отборной ругани. Неподалеку на асфальте лежал не новый, но хорошо ухоженный пистолет, очень похожий на «Маузер» классической модели С 96.
Именно с этим раритетным образцом оружия в руках задержанный недавно разгуливал по улице Шевченко, громко выражая прохожим свое недовольство миром. Конечно, те быстренько сообщили об этом полиции. И справилась мгновенно, пишет «Курьер».
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