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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:31125

Пьяный глуховчанин ходил по улице с пистолетом, пока его не приковали наручниками (видео)

19 апреля, ближе к 16.00, в самом «поэтическом» месте Глухова - на пересечении улиц Пушкинской и Шевченко можно было наблюдать весьма колоритную картину. У столовой ГАТИ СНАУ, прикованный наручниками к металлической ограде, в окружении нескольких полицейских и пары-тройки гражданских персон стоял, растрепанный, и, судя по поведению, очень поддатый мужчина.

Он постоянно дергался, пытаясь разорвать свои путы и извергал из уст потоки отборной ругани. Неподалеку на асфальте лежал не новый, но хорошо ухоженный пистолет, очень похожий на «Маузер» классической модели С 96.

Именно с этим раритетным образцом оружия в руках задержанный недавно разгуливал по улице Шевченко, громко выражая прохожим свое недовольство миром. Конечно, те быстренько сообщили об этом полиции. И справилась мгновенно, пишет «Курьер».

Право Глухов Оружие
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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