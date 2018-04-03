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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах пожарные спасли от уничтожения жилой дом

19 апреля в 11:57 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании хозяйственной постройки на ул. Новолепеховской в Сумах.

Уже через 4 минуты на место вызова прибыл дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, огонь вспыхнул в деревянной постройке и угрожал перекинуться на расположенный рядом жилой дом. Ближайший пожарный гидрант, который находился лишь в 40 м от места пожара, оказался неисправным. Поэтому для обеспечения бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось направлять на расстояние 400 м до другого гидранта.

Силами двух отделений в 12:17 пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность от дома, в 13:21 - пожар был ликвидирован.

На тушение было привлечено 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Пожар
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