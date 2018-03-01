Сумские военные отправились на реабилитацию В Украине одобрена Концепция Государственной целевой программы по физической, медицинской, психологической реабилитации и социальной и профессиональной реадаптации участников антитеррористической операции на период до 2022 года.

Так, 19 апреля группа из 30 человек военнослужащих и членов их семей из 58-й ОмпБр, которые вернулись из зоны проведения АТО, отбыли на проведение оздоровительных сборов по психологической и физкультурно-спортивной реабилитации. Эти сборы пройдут на учебно-спортивной базе зимних видов спорта МО Украины «Тысовец» на протяжении 15 суток. Действенную помощь в организации их отправки оказывал Сумской областной военный комиссар полковник Тарас Давыденко.