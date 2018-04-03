Спасатели помогли пожилой женщине, которая оказалась закрытой в собственном доме

Звонила обеспокоенная 79-летняя жительница Глухов, который почувствовал себя плохо, однако не могла выйти из собственного дома - ключ застрял в замке входной двери. На место вызова выехало отделение дежурного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части.
Работники Службу спасения через окно попали в одноэтажный дом на ул.Гоголя. Они успокоили женщину и с помощью спецоборудования открыли дверь. В это время в дом женщины прибежала дочь, которой она также позвонила. Медицинская помощь не понадобилась. Пожилая глуховчанка поблагодарила спасателей за оказанную помощь.
К операции были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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