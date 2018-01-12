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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:09120

В Сумах зарегистрировано четыре случая заболевания корью

В Сумах в апреле лабораторно подтверждено четыре случая заболевания корью.

Все больные - взрослые в возрасте 27-40 лет. Трое из них были госпитализированы в инфекционное отделение городской клинической больницы № 4. Еще одному лицу, находящемуся там же на стационарном лечении, диагноз поставлен клинически, ожидается подтверждение из лаборатории. Это первые случаи кори в этом году, пишет сайт мэрии.

В связи с обострением эпидемической ситуации по заболеваемости корью, в Сумах создан оперативный штаб при отделе здравоохранения по вопросам реагирования на эпидситуации по кори. Действует План мероприятий по недопущению распространения заболевания среди населения.

В лечебно-профилактических учреждениях города назначены ответственные лица за выполнение Плана мероприятий по организации подготовки и проведения дополнительных мероприятий по иммунизации среди населения против кори. На сегодня привито 4223 ребенка, что составляет 48,4% от запланированных на проведение иммунизации в 2018 году детей. В заведениях соблюдаются требования «холодовой цепи» при хранении и транспортировке иммунобиологических препаратов.

Разработаны локальные протоколы медицинской помощи, клинические маршруты пациента с корью.

Медицинские работники лечебно-профилактических учреждений неуклонно придерживаются противоэпидемического режима, проводится проветривание, дезинфекционные мероприятия в соответствии с режимом вирусных капельных инфекций.

40 медицинским работникам лечебно-профилактических учреждений города рекомендована вакцинация против кори вследствие повышения риска.

Горотдел здравоохранения отмечает, что для предотвращения заболеваемости корью необходимо вакцинировать детей. Иммунопрофилактика против кори проводится в год, ревакцинация - в шесть лет. Если ребенок пропустил первую или вторую дозу вакцины КПК по графику, необходимо обратиться в медицинское учреждение и получить бесплатное прививки как можно быстрее. Вакциной обеспечены все лечебные учреждения города.

Если среди взрослых есть молодые люди до 30 лет, не привитые от кори и не болевшие корью, краснухой или паротитом, им необходимо срочно вакцинироваться. Поскольку прививки взрослых не предусмотрены календарем прививок, то вакцину придется покупать самостоятельно. Сначала надо обратиться к своему участковому терапевту или семейному врачу, который проведет медицинский осмотр и выпишет рецепт на вакцину. Затем приобрести вакцину в аптеке, в течение двух часов доставить в лечебное учреждение в сумке-холодильнике и вакцинироваться. Вакцина есть в ближайших к медицинским учреждениям аптечных учреждениях. По информации администраций аптек, при необходимости вакцина доставляется в аптечную сеть на заказ в течение двух-трех рабочих дней.

Напомним, корь - это очень заразное острое вирусное заболевание (из 10 контактных людей болеют девять). В основном болеют непривитые дети, посещающие детские организованные учреждения, но могут болеть и взрослые.

Источником инфекции является больной человек с момента появления первых признаков болезни до пятого дня от начала высыпаний. В случае заражения после контакта с больным до появления первых симптомов проходит от 7 до 17 дней.

Заразиться корью может любой человек, не имеющий иммунитета. Симптомами кори является высокая температура, насморк, кашель, сыпь, иногда рвота и понос. Часто осложняется пневмонией и может вызвать поражения головного мозга.

Специфического лечения кори не существует, болезни можно предотвратить только вакцинацией.

Общество Корь
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