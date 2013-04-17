«Похороны задерживают не по вине судей», - Ковпаковский райсуд Сум Ковпаковский районный суд г. Сумы сообщает, что ходатайства о назначении судебно-медицинской экспертизы в уголовных производствах по факту смерти граждан, в Ковпаковском райсуде Сум рассматривают ежедневно, включая выходные и праздники.

По данным суда, в последнее время возросло число обращений граждан к руководству суда из-за невозможности своевременного захоронения родных. А именно из-за задержки в назначении судебно-медицинской экспертизы. При этом граждане отмечают, что работники следственных органов полиции объясняют задержку тем, что в выходные судом не рассматриваются их ходатайства. Однако данная информация не соответствует действительности, сообщила пресс-секретарь Ковпаковского райсуда Сум Виктория Сырицына.

«Подчеркиваем, что по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни, с 8.00 до 17.00, в Ковпаковском районном суде города Сумы дежурят следственные судьи для рассмотрения ходатайств следователей о проведении экспертизы трупов. По вопросам относительно рассмотрения таких ходатайств рекомендуем обращаться в канцелярию суда по телефону: (0542) 61-11-63», - проинформировала В. Сырицына.

Напомним: 16 марта 2018 года вступили в силу изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которыми установлен новый порядок назначения экспертиз в уголовных производствах.

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 244 УПК Украины ходатайство о проведении экспертизы рассматривается следственным судьей местного суда не позднее пяти дней со дня его поступления в суд. Учитывая актуальность вопроса своевременного назначения судебно-медицинская экспертизы в уголовное производство по факту смерти граждан, 16 марта 2018 года состоялось собрание судей Ковпаковского районного суда Сум, на котором установлено дежурство следственных судей для рассмотрения ходатайств следователей о проведении судебно-медицинская экспертиз в порядке ст. 244 УПК Украины.

По данным Заречного районного суда Сум, у них идею такого дежурства сборы судей не поддержали в связи с меньшим количеством поступающих ходатайств.