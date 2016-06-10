Сумчан приглашают поучаствовать в Чемпионате мира по-сумски

В турнире по мини-футболу могут принять участие 32 команды, каждая из которых во время жеребьевки выберет себе страну-участницу официального ЧМ-2018, под флагом которой будет соревноваться. Оргкомитетом решено, что номинально вместо сборной России в нашем варианте турнира будет соревноваться сборная Украины (группа «А»).
Финал сумского мундиаля состоится 13 июня - за день до старта Чемпионата мира.
По поводу заявки команды, финансовых и других вопросов обращайтесь по телефону: 066-1083319.
Напомним: впервые местный мундиаль был разыгран в 1998 году.
Сегодня, 3 сентября, на поле ФЦ «Барса» состоялся «Владний турнір» по мини-футболу....
В Харькове состоялся турнир среди девушек 2003-2004 годов рождения в честь Дня Независимости, победу в котором одержала конотопская команда «Виктория»....
1 июня будет дан старт уже третьему летнему чемпионату города Сумы по мини-футболу от Ассоциации развития мини-футбола Сумщины....
2-6 августа в Черновцах прошел чемпионат Государственной пограничной службы Украины по мини-футболу....
9 июня на площадке футбольного центра «Барса» завершился традиционный мини-футбольный турнир «Чемпионат Европы по-сумски», организованный федерацией футбола Сумщины, федерацией футзала...