Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:3228

Сумчан приглашают поучаствовать в Чемпионате мира по-сумски

На 15 мая в Сумах запланировано начало Чемпионата мира «по-сумски».

В турнире по мини-футболу могут принять участие 32 команды, каждая из которых во время жеребьевки выберет себе страну-участницу официального ЧМ-2018, под флагом которой будет соревноваться. Оргкомитетом решено, что номинально вместо сборной России в нашем варианте турнира будет соревноваться сборная Украины (группа «А»).

Финал сумского мундиаля состоится 13 июня - за день до старта Чемпионата мира.

По поводу заявки команды, финансовых и других вопросов обращайтесь по телефону: 066-1083319.

Напомним: впервые местный мундиаль был разыгран в 1998 году.

Спорт Мини-футбол Чемпиона мира по-сумски
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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