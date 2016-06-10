Сумчан приглашают поучаствовать в Чемпионате мира по-сумски На 15 мая в Сумах запланировано начало Чемпионата мира «по-сумски».

В турнире по мини-футболу могут принять участие 32 команды, каждая из которых во время жеребьевки выберет себе страну-участницу официального ЧМ-2018, под флагом которой будет соревноваться. Оргкомитетом решено, что номинально вместо сборной России в нашем варианте турнира будет соревноваться сборная Украины (группа «А»).

Финал сумского мундиаля состоится 13 июня - за день до старта Чемпионата мира.

По поводу заявки команды, финансовых и других вопросов обращайтесь по телефону: 066-1083319.

Напомним: впервые местный мундиаль был разыгран в 1998 году.