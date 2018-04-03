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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:17153

В СНАУ провели противопожарные учения

В Сумском НАУ было проведено внеплановая противопожарная тренировка.

С целью осуществления профилактической работы по предупреждению возникновения пожаров на территории студенческого городка университета сотрудники и студенты общежитий №1 и №4 приняли участие в мероприятиях гражданской защиты по противопожарной подготовки.

Во время проведения запланированных этапов тренировки персоналом комендантской службы в полном объеме было выполнено задание: оповещение жителей и посетителей общежитии об угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, полная их эвакуация из зданий, а также отработаны мероприятия практического тушения имитационной пожара.

Коменданты общежитий осуществляли умелое руководство мероприятиями и обнаружили высокий уровень специальной и общей подготовки, необходимый для квалифицированного и качественного выполнения своих обязанностей в условиях чрезвычайных ситуаций.

Замысел тренировки - повышение общих пожарно-технических знаний и умений комендантской службы общежитий - был достигнут, а члены добровольной пожарной дружины получили более глубокое практическое ознакомление с противопожарными мероприятиями и действиями в случае возникновения пожара, отработали способы использования имеющихся средств пожаротушения, продемонстрировали теоретические знания и практические навыки, приобретенные при прохождении предыдущих учений по пожарной безопасности, пишет сайт вуза.

Общество Пожарная безопасность СНАУ
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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