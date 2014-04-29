Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00181

Центры занятости идут в школу

На помощь старшеклассникам государственная служба занятости вводит программу профессиональной ориентации на 2017-2020 годы.

Она предусматривает профориентационное сопровождение учащихся старших классов, начиная с 8-го класса.

- Такое сопровождение дает возможность осознанно выбрать профессию, учебное заведение для ее получения, начать развитие собственной профессиональной траектории, - рассказывает директор Сумского областного центра занятости Владимир Подлесный. - Мы знакомим подростков с ведущими отраслями экономики региона и страны в целом, успешными предприятиями и предпринимателями, осуществляем профессиональное информирование и ориентирование школьников, их родителей в мире профессий, особенно тех, которые представлены на украинском рынке труда.

Осознавая, что наиболее эффективным в профориентации со школьной молодежью является проведение индивидуальной работы с детьми и их родителями, специалисты центров занятости вместе с педагогическими работниками осуществляют максимальный охват старшеклассников профдиагностикой, в том числе в режиме он-лайн средствами Интернета. Профессиональная диагностика и консультирование осуществляются исключительно на добровольных началах со стороны учеников и родителей. Совместные профориентационные мероприятия в основном проходят в школах или центрах занятости. Однако программой предусмотрено немало интересного для старшеклассников и на предприятиях, в организациях и учреждениях Сумщины. Их ждут студенческие аудитории, цеха заводов и фабрик, офисы различных фирм. Профориентационным сопровождением учащихся старших классов мы охватим каждую школу области. Без внимания служби занятости не останется ни один старшеклассник. Таким образом стремимся сократить миграционные процессы, воплотить в жизнь лозунг «Живи и работай на Сумщине. Работа есть!». Ведь уже сегодня работодатели испытывают кадровый голод. Теперь они обязаны задуматься над тем, как платить своим работникам больше, чтобы трудовой потенциал не перетекал за границу.

Общество Сумской центр занятости
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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