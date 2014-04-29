Центры занятости идут в школу

Она предусматривает профориентационное сопровождение учащихся старших классов, начиная с 8-го класса.
- Такое сопровождение дает возможность осознанно выбрать профессию, учебное заведение для ее получения, начать развитие собственной профессиональной траектории, - рассказывает директор Сумского областного центра занятости Владимир Подлесный. - Мы знакомим подростков с ведущими отраслями экономики региона и страны в целом, успешными предприятиями и предпринимателями, осуществляем профессиональное информирование и ориентирование школьников, их родителей в мире профессий, особенно тех, которые представлены на украинском рынке труда.
Осознавая, что наиболее эффективным в профориентации со школьной молодежью является проведение индивидуальной работы с детьми и их родителями, специалисты центров занятости вместе с педагогическими работниками осуществляют максимальный охват старшеклассников профдиагностикой, в том числе в режиме он-лайн средствами Интернета. Профессиональная диагностика и консультирование осуществляются исключительно на добровольных началах со стороны учеников и родителей. Совместные профориентационные мероприятия в основном проходят в школах или центрах занятости. Однако программой предусмотрено немало интересного для старшеклассников и на предприятиях, в организациях и учреждениях Сумщины. Их ждут студенческие аудитории, цеха заводов и фабрик, офисы различных фирм. Профориентационным сопровождением учащихся старших классов мы охватим каждую школу области. Без внимания служби занятости не останется ни один старшеклассник. Таким образом стремимся сократить миграционные процессы, воплотить в жизнь лозунг «Живи и работай на Сумщине. Работа есть!». Ведь уже сегодня работодатели испытывают кадровый голод. Теперь они обязаны задуматься над тем, как платить своим работникам больше, чтобы трудовой потенциал не перетекал за границу.
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