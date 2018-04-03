Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:4086

Сумчане продолжают добровольно сдавать оружие

Только за последние сутки пятеро граждан обратились в полицию с заявлениями о сдаче оружия и боеприпасов.

В дежурную часть Глуховского отдела полиции с заявлениями о добровольной сдаче охотничьих ружей марки ИЖ обратились двое местных жителей, мужчины 40-ка и 59-ти лет.

Один из них нашел оружие во время уборки на чердаке дома, который получил от своего деда в наследство. По словам другого мужчины, ружье он привез с собой из другого региона Украины. Оба уже подали заявки на регистрацию «находок» для дальнейшего оформления в собственное пользование. Пока правоохранители проведут соответствующую проверку, оба ружья исследуются экспертами и будут в дальнейшем сохраняться в полицейском участке.

Также сдали свои «находки» и двое жителей Сумского района. В первом случае 48-летний мужчина выдал охотничье ружье иностранного производства 12 калибра, которое он обнаружил в доме своего отца. Его 34-летний односельчанин передал правоохранителям устройство для отстрела резиновыми пулями, найденный во время прогулки на берегу Псла.

Принес в участок полиции и сдал 58 патронов, найденных в песчаном карьере, и 48-летний житель Путивльского района.

Работники полиции подчеркивают: граждане, добровольно сдавшие правоохранительным органам оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности, - согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Поэтому следует воспользоваться действием месячника, и до 30 апреля успеть сдать все незаконно хранимые вышеперечисленные вещи. В противном случае за нарушение данной нормы закона злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Оружие
view counter

По тематике

Пьяный глуховчанин ходил по улице с пистолетом, пока его не приковали наручниками (видео)
Сегодня 11:31

Пьяный глуховчанин ходил по улице с пистолетом, пока его не приковали наручниками (видео)

19 апреля, ближе к 16.00, в самом «поэтическом» месте Глухова - на пересечении улиц Пушкинской и Шевченко можно было наблюдать...

Ахтырчанин сдал в полицию найденное ружье
Вчера 14:39

Ахтырчанин сдал в полицию найденное ружье

Оружие гражданин нашел случайно, возвращаясь из леса, возле окружной дороги. Зная о проведении месячника добровольной сдачи оружия, принес «находку» в...

16.04.2018 16:15

На Сумщине полиция изымала оружие

С начала нынешнего года на территории региона работники полиции обнаружили 58 фактов незаконного обращения граждан с оружием и боеприпасами. Только...

12.04.2018 15:47

На Сумщине полицейские изъяли два нелегальных ствола

На Сумщине продолжается полицейская операция «Оружие и взрывчатка»....

На Сумщине участковый изъял нелегальный обрез
12.04.2018 08:42

На Сумщине участковый изъял нелегальный обрез

Более двух лет хранил в собственном доме нелегальное оружие 52-летний житель Ахтырского района, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области....

Новости

Сумские патрульные будут проверять перевозчиков
Сегодня 17:23
На Сумщине обокрали музей
Сегодня 17:04
Нардеп от «Відродження» Хомутынник продал Конотопский хлебокомбинат
Сегодня 16:40
Почетные доноры в Сумах могут получить матпомощь
Сегодня 16:01
На Сумщине прогнозируют высокий класс пожарной опасности
Сегодня 15:52
Сумские конники отличились на кубке Украины
Сегодня 15:21
Отвод на отвод: в суде никак не рассмотрят апелляцию замначальника колонии
Сегодня 14:59
Сумчане продолжают добровольно сдавать оружие
Сегодня 14:40
Прокуратура настаивает на отстранении депутата, подозреваемого во взяточничестве, от председательства в земкомисии
Сегодня 14:24
Центры занятости идут в школу
Сегодня 14:00
Стадион «Юбилейный» отключили от водоснабжения
Сегодня 13:59
Сумские правоохранители вернули на родину россиянина-нелегала с криминальным прошлым
Сегодня 13:37
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.