Сумчане продолжают добровольно сдавать оружие Только за последние сутки пятеро граждан обратились в полицию с заявлениями о сдаче оружия и боеприпасов.

В дежурную часть Глуховского отдела полиции с заявлениями о добровольной сдаче охотничьих ружей марки ИЖ обратились двое местных жителей, мужчины 40-ка и 59-ти лет.

Один из них нашел оружие во время уборки на чердаке дома, который получил от своего деда в наследство. По словам другого мужчины, ружье он привез с собой из другого региона Украины. Оба уже подали заявки на регистрацию «находок» для дальнейшего оформления в собственное пользование. Пока правоохранители проведут соответствующую проверку, оба ружья исследуются экспертами и будут в дальнейшем сохраняться в полицейском участке.

Также сдали свои «находки» и двое жителей Сумского района. В первом случае 48-летний мужчина выдал охотничье ружье иностранного производства 12 калибра, которое он обнаружил в доме своего отца. Его 34-летний односельчанин передал правоохранителям устройство для отстрела резиновыми пулями, найденный во время прогулки на берегу Псла.

Принес в участок полиции и сдал 58 патронов, найденных в песчаном карьере, и 48-летний житель Путивльского района.

Работники полиции подчеркивают: граждане, добровольно сдавшие правоохранительным органам оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности, - согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Поэтому следует воспользоваться действием месячника, и до 30 апреля успеть сдать все незаконно хранимые вышеперечисленные вещи. В противном случае за нарушение данной нормы закона злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.