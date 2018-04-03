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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:37201

Сумские правоохранители вернули на родину россиянина-нелегала с криминальным прошлым

Полицейские обнаружили 57-летнего россиянина, который находился на территории Украины без документов и имел тесные связи с криминалитетом в ходе проведения операции «Мигрант».

К работникам отдела ГУНП по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, поступила информация о мужчине, который незаконно находится на территории страны. Его решили проверить совместно с работниками миграционной службы. Информация подтвердилась.

«Нарушителем оказался ранее судимый за тяжкое преступление гражданин РФ, - комментирует Владимир Кравченко, начальник ОБЗПТЛ ГУНП. - По имеющейся информации он имеет связи с криминалитетом как в Сумской области, так и по всей территории Украины. Поэтому может не только влиять на криминогенную обстановку в регионе, но и непосредственно совершать уголовные правонарушения или преступления».

На нарушителя работники миграционной службы составили админпротокол по ст.203 КУоАП «Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины». По представлению полицейских Заречный районный суд вынес решение о его принудительном выдворении с последующим запретом въезда в Украину сроком на пять лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Нелегалы
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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