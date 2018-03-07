Стадион «Юбилейный» отключили от водоснабжения

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода в районе парка имени Кожедуба, прекращена подача холодной воды в дома по ул. Гагарина.
После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено.
КП «Горводоканал» сообщает о порыве водопровода по ул. Новоместенская....
КП «Горводоканал» сообщает о порыве по ул. Горького....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды на ул. Засумской....
КП «Горводоканал» сообщает об аварийном отключении воды....
В связи с ликвидацией порыва водопровода 15 домов по улице Засумская, остались временно без воды....