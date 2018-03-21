В Сумах пройдет «Кубок Победы»

Соревнования пройдут в манеже СумГУ. Ожидается приезд более 200 юниоров и юниорок. Начало соревнований в 10.00.
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