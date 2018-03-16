Прокуратура настаивает на отстранении депутата, подозреваемого во взяточничестве, от председательства в земкомисии

Сегодня, 20 апреля 2018 года, прокуратура Сумской области направила в суд апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, согласно которому прокуратуре отказано в отстранении подозреваемого депутата Сумского городского совета от должности председателя постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства, регулирования земельных отношений, природопользования и экологии Сумского городского совета.
Напомним: в понедельник, 12 марта 2018 года, Вячеслава Степченко задержали за вымогательство и получение от частного предпринимателя 4,5 тыс. долларов США неправомерной выгоды за содействие в продлении срока аренды земельного участка. Задержанный на избрание меры пресечения ждал в изоляторе временного содержания.
По решению следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы 14 марта 2018 мера пресечения депутату не была избрана из-за якобы нарушенной процедуры вручения подозрения. Поэтому в тот же день депутат был освобожден из-под стражи. Указанное решение по жалобе прокуратуры отменено Апелляционным судом Сумской области 6 апреля 2018 года, поскольку вывод следственного судьи суда первой инстанции не соответствует требованиям уголовного процессуального закона.
Материалы вновь были направлены в Заречный районный суд г. Сумы для избрания подозреваемому меры пресечения, прокуратура настаивала на его содержании под стражей. Решением суда в четверг, 19 апреля 2018 года, депутату избран залог в размере 140 тыс. 960 грн. Сейчас решается вопрос об обжаловании этого постановления.
Параллельно с избранием меры пресечения Заречным районным судом г. Сумы рассматривалось ходатайство прокуратуры об отстранении подозреваемого от должности председателя постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства, регулирования земельных отношений, природопользования и экологии Сумского горсовета. Несмотря на решение суда апелляционной инстанции, следственный судья Заречного районного суда г. Сумы 17 апреля 2018 года отказал в отстранении снова из-за якобы нарушенной процедуры вручения подозрения. Поскольку следственный судья обратился к своему толкования положений УПК Украины, прокуратура оспаривает это решение, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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