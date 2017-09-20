Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:21107

Сумские конники отличились на кубке Украины

13-15 апреля в г.Жашков Черкасской области проходили соревнования - «Этап Кубка Украины по троеборью.

Спортсмены Сумской ДЮСШ по конному спорту достойно представили нашу область на этих стартах. Дмитрий Деркач на лошади «Зеро», который принимал участие в соревнованиях среди юношей, в личном зачете занял второе призовое место и выполнил норматив кандидата в мастера спорта Украины. В соревнованиях короткого формата уровня 1 * (CNC1 *) - Кирилл Думчиков на коне «Фристайл» занял третье призовое место в личном зачете. Дмитрий Терещенко выступал на молодом коне «Импульс», для которого это был первый старт, и занял четвертое место.

Спорт Конный спорт
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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