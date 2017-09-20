Сумские конники отличились на кубке Украины 13-15 апреля в г.Жашков Черкасской области проходили соревнования - «Этап Кубка Украины по троеборью.

Спортсмены Сумской ДЮСШ по конному спорту достойно представили нашу область на этих стартах. Дмитрий Деркач на лошади «Зеро», который принимал участие в соревнованиях среди юношей, в личном зачете занял второе призовое место и выполнил норматив кандидата в мастера спорта Украины. В соревнованиях короткого формата уровня 1 * (CNC1 *) - Кирилл Думчиков на коне «Фристайл» занял третье призовое место в личном зачете. Дмитрий Терещенко выступал на молодом коне «Импульс», для которого это был первый старт, и занял четвертое место.