Почетные доноры в Сумах могут получить матпомощь

Такие выплаты предусмотрены в 2018 году городской программе «Город Сумы - территория добра и милосердия» на 2016-2018 годы».
Размер пособия - 750 грн. Для выплат в городском бюджете предусмотрено 525,1 тыс. гривен.
Для получения помощи Почетные доноры Украины должны обратится в департамент социальной защиты населения и предоставить:
- заявление;
- информацию о лицевом счете (социальном), открытом в уполномоченном банковском учреждении;
- копию паспорта с предъявлением оригинала;
- копию регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (кроме лиц, имеющих отметку в паспорте об отказе от принятия такого номера) с предъявлением оригинала;
- копию удостоверения Почетного донора Украины с предъявлением оригинала.
На учете в департаменте находится 700 Почетных доноров. Все они имеют право на получение материальной помощи. По состоянию на 20 апреля в подразделение уже обратилось 532 сумчанина этой категории.
Адрес департамента социальной защиты населения: ул. Харьковская, 35, каб. 322, режим работы: с понедельника по четверг с 8:00 до 17:15, в пятницу - с 08:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00; тел. для справок 60-44-51, 60-44-88.
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