Отвод на отвод: в суде никак не рассмотрят апелляцию замначальника колонии Адвокат Владислава Павлика заявил отвод судье Филоновой, которая должна была рассмотреть его отвод судье Литовченко.

Напомним: Заречный районный суд г. Сумы признал замначальника Сумской исправительной колонии № 116 Владислава Павлика виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 130 КУоАП – управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или отказ от освидетельствования. Г-н Павлик и его адвокат Сергей Рыжов с таким решением не согласились и подали апелляцию.

В Апелляционном суде Сумской области их жалобу должна была рассматривать судья Наталья Литовченко. Однако адвокат заявил ей отвод. Рассмотрение отвода сегодня, 20 апреля, должна была рассматривать судья Юлия Филонова. Но в суд поступил заявление от г-на Рыжова об отводе и ей. Ее отвод должен будет рассмотреть судья Владимир Рунов.

А пока решение о привлечение г-на Павлика к ответственности за административное правонарушение в силу не вступило.

Напомним: протокол об управлении Владиславом Павликом патрульная полиция составила 30 декабря 2017 года, тогда он отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Добавим: также Владислава Павлика подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкие телесные повреждения. 9 февраля 2018 года около 8 утра он наехал на девушку 16 лет. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на ул. Роменская. В результате аварии девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки и живота.