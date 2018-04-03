Нардеп от «Відродження» Хомутынник продал Конотопский хлебокомбинат

Контрольный пакет конотопского предприятия, выручка которого составляет 28 млн грн в год, купил Владимир Фоминов. Он возглавляет конотопское ООО «Биоконцепт», принадлежащее Александру Котлярову. Котляров – бывший глава конотопской городской организации СДПУ(о) времен Виктора Медведчука. Его главный актив – конотопский завод «Красный металлист», являющийся еще с советский времен базовым предприятием по разработке и освоению продукции средств автоматики для угольной промышленности, пишет Олигарх.
Хомутынник владел Конотопским хлебкомбинатом с 2008 года, выкупив его у давнего партнера – одиозного экс-губернатора Сумской области Владимира Щербаня.
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