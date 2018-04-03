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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:4081

Нардеп от «Відродження» Хомутынник продал Конотопский хлебокомбинат

17 апреля ПАО «Конотопский хлебокомбинат» сообщило о продаже Фондом «Каскад-Инвест», бенефициаром которого является народный депутат и лидер группы «Відродження» в Верховной Раде Виталий Хомутынник, 51% его акций.

Контрольный пакет конотопского предприятия, выручка которого составляет 28 млн грн в год, купил Владимир Фоминов. Он возглавляет конотопское ООО «Биоконцепт», принадлежащее Александру Котлярову. Котляров – бывший глава конотопской городской организации СДПУ(о) времен Виктора Медведчука. Его главный актив –  конотопский завод «Красный металлист», являющийся еще с советский времен базовым предприятием по разработке и освоению продукции средств автоматики для угольной промышленности, пишет Олигарх.

Хомутынник владел Конотопским хлебкомбинатом с 2008 года, выкупив его у давнего партнера – одиозного экс-губернатора Сумской области Владимира Щербаня.

Экономика Конотоп Конотопский хлебокомбинат
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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