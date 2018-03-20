Сумчане заплатили 608 млн грн «зарплатного» налога Главным наполнителем бюджета является налог на доходы физических лиц.

В течение первого квартала этого года с официальных доходов плательщиков, которые обслуживаются на территории Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, оплатили 608 млн грн налога. Указанная сумма на 114 млн (или на 23%) превышает прошлогодние поступления. Следует добавить, что налог на доходы физлиц стабильно обеспечивает местную громаду поступлениями и составляет 53 процента от общей суммы уплаченных налогов.

В инспекции напоминают, что в соответствии с Законом Украины от 07.12.2017 №2246-VIII «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» установлена минимальная заработная плата в следующем размере: в месячном - 3723 гривен; в почасовом - 22,41 гривен, сообщает ГНИ в г. Сумы ГУ ГФС в Сумской области.