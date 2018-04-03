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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:52126

На Сумщине прогнозируют высокий класс пожарной опасности

По прогнозам Укргидрометцентра, в период с 21 по 23 апреля, по всей территории Укрианы ожидается чрезвычайная пожарная опасность - наивысшего 5 класса.

Увеличивается вероятность возникновения возгораний в природных экосистемах, несвоевременное выявление которых может привести к масштабным пожарам.

Проявите ответственность в соблюдении требований пожарной безопасности - не сжигайте мусор и сухую растительность. Спасатели подчеркивают: «Правила пожарной безопасности в лесах Украины» являются обязательными для всех граждан! Находясь в лесной местности, не бросайте окурки и непогашенные спички. Помните: в пожароопасный период запрещается: разведение костров в лесных массивах, въезд в них транспорта, курение. В условиях чрезвычайной пожарной опасности (5 класса), предусматривается введение запрета на посещение населением хвойных насаждений.

Нарушение данных требований влечет за собой административную, уголовную ответственность и возмещение виновниками нанесенного ущерба. Однако, спасатели, в первую очередь, обращаются к сознанию граждан - с пониманием отнеситесь к вынужденным запретительным мерам и будьте ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности.

При обнаружении пожара, который только начинается, например, небольшое возгорание травы или тлеющая лесная подстилка, попробуйте потушить его своими силами водой, почвой или ветками лиственных пород деревьев. Обязательно надо подождать и убедиться, что огонь не разгорится снова. Если же пожар достаточно значительный - немедленно звоните в службу спасения по телефону «101», сообщите о происшествии, его масштабах, и четко укажите место возникновения. Помните, что только совместными усилиями мы сможем сохранить окружающую среду от разрушительной силы огня, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Пожарная безопасность
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