Пиротехники уничтожили 2 крупнокалиберных снаряда 19 апреля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Сумском и Тростянецком районах проведены работы по обезвреживанию 2 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

В частности, во время проведения полевых работ вблизи Великие Вильмы Сумского района работники местного агропредприятия трактором откопали подозрительный металлический предмет, который позже идентифицировали как 122-мм. артснаряд. Опасная находка находилась лишь в 200 м от жилых домов и в 150 м от автодороги государственного значения Юнаковка – Сумы - Киев. Об этом аграрии сообщили главе сельсовета, который уже проинформировал спасателей.

На другой боеприпас – 152-мм. снаряд наткнулась жительница Тростянецкого района во время сбора подснежников в лесу на расстоянии 3 км. от жилых домов с. Солдатское. Об этом женщина сообщила участковому полицейскому.

Все опасные находки изъяли роменские пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, вывезли в специально отведенные места и уничтожили путем подрыва.

Спасатели отмечают: любые боеприпасы времен прошлых войн, независимо от их размеров, представляют значительную угрозу для населения. Поэтому, запомните и научите детей, что при обнаружении предметов, похожих на снаряды, мины и другие взрывоопасные предметы категорически запрещается их трогать, а тем более переносить. Необходимо прекратить любые работы в районе находки, не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. Надо сообщить окружающих о возможной опасности и срочно проинформировать местные органы власти, правоохранителей или непосредственно Службу спасения по телефону «101».

Помните! Обезвреживание данных предметов могут осуществлять только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.