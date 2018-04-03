На Сумщине обокрали музей

Стало очевидно: здесь велась «охота за сокровищами», пишет газета «Путивльские ведомости».
Среди многочисленных экспонатов краеведческого музея, представляющих большую историческую ценность, не нашлось таких, которые легко можно было бы перевести в валюту. Воры унесли коллекцию медных монет, подстаканник и старенький ноутбук. Причем, только последний может хоть немного быть интересен грабителям — все остальное не стоит, фактически, ничего. Как подчеркивает директор музея Анатолий Луговской, ущерб скорее моральный: видеть такой вандализм крайне неприятно.
В поисках денег на спиртное, двое жителей Шостки обокрали своего работодателя, стащив с частной территории металлический диск от грузовика....
За последние сутки в Сумской отдел полиции поступило 13 сообщений о кражах, из которых 10 сразу было раскрыто....
Три сковороды, газовые трубы, одежду и другие предметы быта украл из чужого хозяйственного помещения 53-летний житель Лебедина....
Правоохранители Сумщины предостерегают жителей города и области от квартирных воров и дают рекомендации как не стать их жертвой....
С начала текущего года полицейские уже раскрыли 549 краж чужого имущества и 42 грабежи. Еще 7 краж и один грабеж...