На Сумщине обокрали музей Выйдя после Пасхальных празднеств на работу, сотрудники Рудневского краеведческого музея на Путивльщине были поражены, увидев разбитое окно, разбросанные экспонаты, поломанные пластинки, грязь и мусор в музейных залах.

Стало очевидно: здесь велась «охота за сокровищами», пишет газета «Путивльские ведомости».

Среди многочисленных экспонатов краеведческого музея, представляющих большую историческую ценность, не нашлось таких, которые легко можно было бы перевести в валюту. Воры унесли коллекцию медных монет, подстаканник и старенький ноутбук. Причем, только последний может хоть немного быть интересен грабителям — все остальное не стоит, фактически, ничего. Как подчеркивает директор музея Анатолий Луговской, ущерб скорее моральный: видеть такой вандализм крайне неприятно.