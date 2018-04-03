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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:0494

На Сумщине обокрали музей

Выйдя после Пасхальных празднеств на работу, сотрудники Рудневского краеведческого музея на Путивльщине были поражены, увидев разбитое окно, разбросанные экспонаты, поломанные пластинки, грязь и мусор в музейных залах.

Стало очевидно: здесь велась «охота за сокровищами», пишет газета «Путивльские ведомости».

Среди многочисленных экспонатов краеведческого музея, представляющих большую историческую ценность, не нашлось таких, которые легко можно было бы перевести в валюту. Воры унесли коллекцию медных монет, подстаканник и старенький ноутбук. Причем, только последний может хоть немного быть интересен грабителям — все остальное не стоит, фактически, ничего. Как подчеркивает директор музея Анатолий Луговской, ущерб скорее моральный: видеть такой вандализм крайне неприятно.

Право Кража Путивльский район
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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