Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:40177

В Шостке обокрали супермаркет

Чтобы угостить товарищей ликером, 20-летний шосткинец обокрал местный супермаркет.

В полицию с заявлением о краже обратился управляющий одного из супермаркетов города. Он рассказал, что неизвестный похитил из торгового зала ликер стоимостью в 250 гривен.

«Правоохранители начали проверку, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, узнали в злоумышленнику 20-летнего местного жителя. Юношу нашли и опросили. В содеянном он сознался. Похищенное спиртное он выпил в тот же вечер в компании друзей. Говорит, если бы был трезвым, вряд ли бы решился на кражу».

В отношении юноши работники полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое уже направлено в суд. Ему грозит наказание в виде уплаты штрафа или даже лишения свободы сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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