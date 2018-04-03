В Шостке обокрали супермаркет

В полицию с заявлением о краже обратился управляющий одного из супермаркетов города. Он рассказал, что неизвестный похитил из торгового зала ликер стоимостью в 250 гривен.
«Правоохранители начали проверку, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, узнали в злоумышленнику 20-летнего местного жителя. Юношу нашли и опросили. В содеянном он сознался. Похищенное спиртное он выпил в тот же вечер в компании друзей. Говорит, если бы был трезвым, вряд ли бы решился на кражу».
В отношении юноши работники полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое уже направлено в суд. Ему грозит наказание в виде уплаты штрафа или даже лишения свободы сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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