В Шостке обокрали супермаркет Чтобы угостить товарищей ликером, 20-летний шосткинец обокрал местный супермаркет.

В полицию с заявлением о краже обратился управляющий одного из супермаркетов города. Он рассказал, что неизвестный похитил из торгового зала ликер стоимостью в 250 гривен.

«Правоохранители начали проверку, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, узнали в злоумышленнику 20-летнего местного жителя. Юношу нашли и опросили. В содеянном он сознался. Похищенное спиртное он выпил в тот же вечер в компании друзей. Говорит, если бы был трезвым, вряд ли бы решился на кражу».

В отношении юноши работники полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое уже направлено в суд. Ему грозит наказание в виде уплаты штрафа или даже лишения свободы сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.