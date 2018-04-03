Сумские патрульные будут проверять перевозчиков

Мероприятия направлены на профилактику и снижение аварийности с участием пассажирского транспорта, соблюдение водителями и перевозчиками требований ПДД и правил перевозки пассажиров.
Патрульные будут проверять техническое состояние транспортных средств, наличие и исправность аварийных выходов, расположение мест для сидения. Также полицейские будут контролировать хранение транспортных средств по определенному месту их стоянки, организацию предрейсового контроля технического состояния автобусов и проведения медицинского осмотра водителей. В случае выявления нарушений норм в сфере пассажирских перевозок нарушители будут привлечены к административной ответственности.
Патрульная полиция Сумской области напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил безопасности на дороге. Неукоснительно соблюдайте дорожные правила и заботьтесь о личной безопасности.
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