Сумские патрульные будут проверять перевозчиков С 20 апреля на территории Украины начинается проведение комплексной проверки под условным названием «Перевозчик».

Мероприятия направлены на профилактику и снижение аварийности с участием пассажирского транспорта, соблюдение водителями и перевозчиками требований ПДД и правил перевозки пассажиров.

Патрульные будут проверять техническое состояние транспортных средств, наличие и исправность аварийных выходов, расположение мест для сидения. Также полицейские будут контролировать хранение транспортных средств по определенному месту их стоянки, организацию предрейсового контроля технического состояния автобусов и проведения медицинского осмотра водителей. В случае выявления нарушений норм в сфере пассажирских перевозок нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Патрульная полиция Сумской области напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил безопасности на дороге. Неукоснительно соблюдайте дорожные правила и заботьтесь о личной безопасности.