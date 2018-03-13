Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 08:47202

Пернатая контрабанда: пограничники помешали незаконному вывозу утят в Россию

На окраине с. Рясне на Краснопольщине сотрудники пограничного ведомства обнаружили в транспортном средстве тысячи живых утят, которых пытались незаконно перевезти через границу.

Военнослужащие отдела «Краснополье» при осмотре микроавтобуса «Ford» украинской регистрации зафиксировали несоответствие указанных цифр в товарно-сопроводительных документах с реальным количеством птиц в авто. Водитель, гражданин Украины, вез в Россию 5600 живых утят, но согласно документам их должна была быть только тысяча.

Сейчас выясняются все обстоятельства правонарушения. Птенцов передано компетентным органам для принятия правового решения, сообщает госпогранслужба.

Право Граница контрабанда
view counter

По тематике

13.04.2018 12:05

Пограничники задержали контрабандиста с товаром

В Великописаревском районе пограничники отдела «Великая Писаревка» Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу товаров народного потребления....

Проводник пытался незаконно вывезти из Украины комплектующие к медицинскому оборудованию
03.04.2018 13:19

Проводник пытался незаконно вывезти из Украины комплектующие к медицинскому оборудованию

Сегодня, 3 апреля, в железнодорожном пункте контроля «Конотоп» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили комплектующие к медицинскому оборудованию....

В поезде «Москва-Кишинев» обнаружили печатную продукцию
02.04.2018 11:01

В поезде «Москва-Кишинев» обнаружили печатную продукцию

В пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками СБУ и работниками таможни...

В вагоне поезда «Кишинев-Москва» пограничники обнаружили скрытые радиодетали
24.03.2018 13:56

В вагоне поезда «Кишинев-Москва» пограничники обнаружили скрытые радиодетали

23 марта в пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Кишинев-Москва» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли...

13.03.2018 12:02

Электромеханик поезда «Москва-Кишинев» перевозил лекарства

В железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили лекарственные препараты для ухода за пчелами....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.