Пернатая контрабанда: пограничники помешали незаконному вывозу утят в Россию На окраине с. Рясне на Краснопольщине сотрудники пограничного ведомства обнаружили в транспортном средстве тысячи живых утят, которых пытались незаконно перевезти через границу.

Военнослужащие отдела «Краснополье» при осмотре микроавтобуса «Ford» украинской регистрации зафиксировали несоответствие указанных цифр в товарно-сопроводительных документах с реальным количеством птиц в авто. Водитель, гражданин Украины, вез в Россию 5600 живых утят, но согласно документам их должна была быть только тысяча.

Сейчас выясняются все обстоятельства правонарушения. Птенцов передано компетентным органам для принятия правового решения, сообщает госпогранслужба.