Пернатая контрабанда: пограничники помешали незаконному вывозу утят в Россию

Военнослужащие отдела «Краснополье» при осмотре микроавтобуса «Ford» украинской регистрации зафиксировали несоответствие указанных цифр в товарно-сопроводительных документах с реальным количеством птиц в авто. Водитель, гражданин Украины, вез в Россию 5600 живых утят, но согласно документам их должна была быть только тысяча.
Сейчас выясняются все обстоятельства правонарушения. Птенцов передано компетентным органам для принятия правового решения, сообщает госпогранслужба.
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