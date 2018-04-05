«Сумы» «утонули» в «Десне» (видео)

22 апреля в Сумах на «Юбилейном» ПФК «Сумы» принимал черниговскую «Десну».
Изначально футбол пошел неуступчивый. Гости применяли высокий прессинг, хозяева разгоняли неплохие контратаки. У «Десны» практически с первых же минут начались сложности с позиционным нападением, но забить удалось со стандарта: Артем Фаворов навесил с левого края со штрафного, Слинкин сыграл на опережение и головой протолкнул мяч в рамку.
Логично, что «горожане» попытались перехватить инициативу, но черниговчане играли по счету, что им, в принципе, и удавалось. Однако все же избежать моментов у ворот Махновского не удалось. Отдельно отмечаем фэйл в исполнении Квасного, который, замыкая дальнюю штангу после прострела с трех метров пробил мимо ворот.
А под занавес встречи «Десне» удалось забить еще раз: Мостовой упал при входе в штрафную, рефери назначил пенальти, который реализовал Денис Фаворов.
«Сумы» по итогам тура в лучшем случае останутся двенадцатыми и теперь сыграют с «Балканами», пишет ua-football.com.
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