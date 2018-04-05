Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 09:47303

«Сумы» «утонули» в «Десне» (видео)

Черниговская «Десна» справилась с «Сумами», и этот поединок оказался для команды одним из самых тяжелых этой весной.

22 апреля в Сумах на «Юбилейном» ПФК «Сумы» принимал черниговскую «Десну».

Изначально футбол пошел неуступчивый. Гости применяли высокий прессинг, хозяева разгоняли неплохие контратаки. У «Десны» практически с первых же минут начались сложности с позиционным нападением, но забить удалось со стандарта: Артем Фаворов навесил с левого края со штрафного, Слинкин сыграл на опережение и головой протолкнул мяч в рамку.

Логично, что «горожане» попытались перехватить инициативу, но черниговчане играли по счету, что им, в принципе, и удавалось. Однако все же избежать моментов у ворот Махновского не удалось. Отдельно отмечаем фэйл в исполнении Квасного, который, замыкая дальнюю штангу после прострела с трех метров пробил мимо ворот.

А под занавес встречи «Десне» удалось забить еще раз: Мостовой упал при входе в штрафную, рефери назначил пенальти, который реализовал Денис Фаворов.

«Сумы» по итогам тура в лучшем случае останутся двенадцатыми и теперь сыграют с «Балканами», пишет ua-football.com.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
view counter

По тематике

Вчера 10:51

«Нефтяник» спас ничью в матче с «Балканами»

За полчаса до окончания поединка в Ахтырке «Черкасский Днепр» опустил «Нефтяник» на последнее место таблицы, но команда Владимира Кныша на...

«Сумы» сыграют с «Десной» на «Юбилейном»
20.04.2018 08:07

«Сумы» сыграют с «Десной» на «Юбилейном»

Следующий домашний матч ПФК «Сумы» снова сыграет на «Юбилейном»....

Сумские студенты разгромили киевлян
19.04.2018 16:00

Сумские студенты разгромили киевлян

19 апреля прошел VIII тур студенческой лиги Украины по футболу....

«Виктория» вышла в полуфинал Любительского кубка Украины
19.04.2018 12:39

«Виктория» вышла в полуфинал Любительского кубка Украины

18 апреля в Сумах на поле ФЦ «Барса» «Виктория» из Николаевки в ответном матче ¼ финала принимала запорожский «Металлург»....

18.04.2018 20:34

«Нефтяник» крупно проиграл в Чернигове

«Десна» не испытывала проблем в матче с ахтырским «Нефтяником»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.