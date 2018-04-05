«Нефтяник» спас ничью в матче с «Балканами» За полчаса до окончания поединка в Ахтырке «Черкасский Днепр» опустил «Нефтяник» на последнее место таблицы, но команда Владимира Кныша на жилах ничью вытянула, избежав звания худшей команды дивизиона.

22 апреля ахтырский «Нефтяник-Укрнафта» принимал «Балканы» из Зари (Одесской обл.).

Счет открыли зарянцы. После подачи из глубины и скидки к линии вратарской Платунов головой немного подкорректировал полет мяча, отправив его в цель.

После этого игра как минимум для обороны «Балкан», похоже, завершилось. Количество индивидуальных ошибок превышало все нормы приличия, но ахтырчане продолжали держать своих болельщиков в напряжении, не использовав ни один из моментов. Хозяева неплохо комбинировали до штрафной, но традиционно сталкивались с проблемой завершающего удара. Справиться с ней удалось только под занавес встречи: Кателин воспользовался еще одним тотальным «привозом» со стороны гостей, протолкнув мяч мимо вратаря. На эмоциях «нефтяники» пытались забить даже второй, но обороне гостей удалось выстоять.

«Нефтяник» и «Черкасский Днепр» теперь делят два последних места в таблице, ахтырчанам через неделю играть с «Авангардом». «Балканы» идут одиннадцатыми, их следующий соперник – «Сумы», которые пока двенадцатые, пишет ua-football.com.