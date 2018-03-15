Сумские гандболисты проиграли днепрянам 20-21 апреля в Запорожье прошли игры 9-го тура чемпионата Украины по гандболу среди команд высшей лиги между днепровским «УДХТУ» и «СумДУ».

Обе встречи завершились уверенными победами днепрян 26:21 и 37:16. В других матчах тура ГК «Одесса» дважды справилась с «Динамо-Полтавой» 33:19 и 36:28.

После этих матчей лидируют одесситы – 25 очков, и они стали недосягаемы для соперников. У полтавчан 17 очков, у днепрян 13, у наших – 9…