Сумские гандболисты стартуют в кубке Украины 25 апреля в Сумах пройдет матч 1/8 финала кубка Украины по гандболу среди мужских команд.

В спортивном зале СумГПУ им. А.С. Макаренко встретятся команды ГК «СумДУ» и ГК «Донбасс» (Донецкая обл.). Соперники наших гандболистов сейчас идут на третьем месте в Суперлиге. Наши – на четвертом в высшей лиге.

Начало игры в 14:00. Вход свободный.