Сумские гандболисты стартуют в кубке Украины

В спортивном зале СумГПУ им. А.С. Макаренко встретятся команды ГК «СумДУ» и ГК «Донбасс» (Донецкая обл.). Соперники наших гандболистов сейчас идут на третьем месте в Суперлиге. Наши – на четвертом в высшей лиге.
Начало игры в 14:00. Вход свободный.
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