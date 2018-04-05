Работники КП «Электроавтотранс» разукомплектовывают новую технику Об этом в Фейсбуке сообщил общественный активист Владимир Дворниченко, выложив в подтверждение фотографии, сделанные им в новом автобусе большой вместимости.

На них видно, что в автобусе сняты перила открывания люков, зеркала обзора салона, демонтированы перила для инвалидов, а камеры наблюдения в салоне не используются. Люки для проветривания открывают палкой. Такая же ситуация наблюдается и в троллейбусах, где, помимо прочего, отсутствуют и молотки для разбивания стекла в случае аварии.

«Зачем город платит столько денег, покупая новую технику, когда на КП «Электроавтотранс» каменный век?» - возмущается Дворниченко.