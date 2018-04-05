Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 08:42419

Работники КП «Электроавтотранс» разукомплектовывают новую технику

Об этом в Фейсбуке сообщил общественный активист Владимир Дворниченко, выложив в подтверждение фотографии, сделанные им в новом автобусе большой вместимости.

На них видно, что в автобусе сняты перила открывания люков, зеркала обзора салона, демонтированы перила для инвалидов, а камеры наблюдения в салоне не используются. Люки для проветривания открывают палкой. Такая же ситуация наблюдается и в троллейбусах, где, помимо прочего, отсутствуют и молотки для разбивания стекла в случае аварии.

«Зачем город платит столько денег, покупая новую технику, когда на КП «Электроавтотранс» каменный век?» - возмущается Дворниченко.

Общество КП «Электроавтотранс»
view counter

По тематике

16.04.2018 15:58

В КП «Электроавтотранс» сыграли в прятки

Руководство КП «Электроавтотранс» проигнорировало отчет перед депутатами и распространило ложную информацию о том, что заседание депутатской комиссии, где проголосовали за... 2

13.04.2018 16:54

В Сумах выясняют обстоятельства инцидента с потерявшим сознание пассажиром

Руководство КП «Электроавтотранс» выясняет обстоятельства инцидента в троллейбусе.... 1

13.04.2018 10:34

Коммунальный автобус-фантом не будет ездить на конечную на Тополе

Автобус №58А будет курсировать по сокращенному маршруту, сообщили в КП «Электроавтотранс»....

06.04.2018 11:54

Коммунальные автобусы будут ездить аж до Барановского кладбища

В период поминальных дней маршруты автобусов КП «Электроавтотранс» продолжили до центрального входа на Барановского кладбища....

05.04.2018 13:58

В Сумах на Пасху будут курсировать ночные автобусы и троллейбусы

Для обеспечения надлежащих пассажирских перевозок жителей и гостей г. Сумі во время празднования Пасхи в ночь с 7 апреля на...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.