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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 08:54528

Сумские лучники стали лучшими в Украине

С 19 по 22 апреля в г. Новая Каховка прошёл командный Чемпионат Украины по стрельбе из лука среди ШВСМ, СДЮШОР, ДЮСШ, ФСО и спортклубов.

Это самые массовые соревнования в Украине. В чемпионате приняли участие 170 спортсменов (олимпийский лук) из 12 областей Украины и г. Киев. Наша мужская команда «ШВСМ-2» (Овчинников Артём, Куцый Валентинин  и Босенко Вадим)  и женская команда «ШВСМ-1» (Чибисова Евгения, Хочина Ирина и Вихрова Анна) стали чемпионами Украины. Вторыми среди мужских команд стали наши спортсмены «ШВСМ -1» (Скачок Александр, Шишкин Никита и Лесняк Владислав), женская команда «Динамо» (Литовцева Вероника, Снагощенко Леся, Смаль Юлия) заняла 8-ое место, а мужская команда «Динамо» (Мазепа Александр, Рубан Виктор, Стегний Денис) – 9-ое место.

Тренеры, подготовившие спортсменов: Родионов С.В., Родионова Н.В., Солоненко Е.В., Стегний Г.Б., Гаркуша Е.В., Гаркуша Е.А., Малушин А.В.

В личном первенстве Чибисова Евгения (тр. Родионов С., Родионова Н.) стала серебряным призёром и по сумме очков отобралась на участие во II этапе Кубка мира по стрельбе из лука, который пройдёт с 21 по 27 мая в г. Анталия (Турция). Хочина Ирина и Лесняк Владислав (тр. Солоненко Е., Стегний Г.) стали четвертыми, Овчинников Артем занял 6-ое место, а Куцый Валентин – 7-ое (тр. Родионов С., Родионова Н.).

Параллельно с командным чемпионатом Украины проходил отбор среди юношей и девушек (2001 г. и моложе) на участие в 1-ом этапе Кубка Европы среди молодёжи, который пройдёт с 15 по 19 мая в г. Роверетто (Италия), и наш Артём Овчинников успешно прошёл его, завоевав место в команде.

Спорт Стрельба из лука
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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