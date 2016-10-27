Мэр Сум задумал создать рекламное КП? Сегодня, 23 апреля, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко поднял вопрос наружной рекламы.

- У меня тут распоряжение о создании временной комиссии по проверке соответствия размещения на территории г. Сумы рекламных конструкций, - начал он. – Я еще два месяца назад говорил, что нужно проверить все рекламные носители. Соответствуют ли они требованиям безопасности. Проверили? Хорошо. Теперь нужно добавить еще и проверку дисциплины выполнения организациями, которые предоставляют рекламные услуги, размещения рекламных носителей. Зачем нам поздравления с праздниками, которые прошли месяц-два назад. Время вышло, пожалуйста, заклеить, чистые стоят. Ну так же у них в договорах написано? Есть у нас организация, которая выполняет работы по заклеиванию, - она у нас единственная почему-то, монополист в городе, еще и возглавляет ее человек, который взятки берет (намек на депутат Сумского горсовета Вячеслава Степченко – Ред.), что это за кино? Коммунальную создать нашу, или чтобы было две частные. Потому что это монополизм, и плохой монополизм. Сегодня висит устаревшая реклама, обдертые борды. И вы видите, что эти борды с бетонными плитами, сегодня падают. Так не должно быть. Их нужно вкапывать.