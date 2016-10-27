Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 09:07337

Мэр Сум задумал создать рекламное КП?

Сегодня, 23 апреля, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко поднял вопрос наружной рекламы.

- У меня тут распоряжение о создании временной комиссии по проверке соответствия размещения на территории г. Сумы рекламных конструкций, - начал он. – Я еще два месяца назад говорил, что нужно проверить все рекламные носители. Соответствуют ли они требованиям безопасности. Проверили? Хорошо. Теперь нужно добавить еще и проверку дисциплины выполнения организациями, которые предоставляют рекламные услуги, размещения рекламных носителей. Зачем нам поздравления с праздниками, которые прошли месяц-два назад. Время вышло, пожалуйста, заклеить, чистые стоят. Ну так же у них в договорах написано? Есть у нас организация, которая выполняет работы по заклеиванию, - она у нас единственная почему-то, монополист в городе, еще и возглавляет ее человек, который взятки берет (намек на депутат Сумского горсовета Вячеслава Степченко – Ред.), что это за кино? Коммунальную создать нашу, или чтобы было две частные. Потому что это монополизм, и плохой монополизм. Сегодня висит устаревшая реклама, обдертые борды. И вы видите, что эти борды с бетонными плитами, сегодня падают. Так не должно быть. Их нужно вкапывать.

Общество Реклама
view counter

По тематике

В Сумах ветер свалил бигборд и ситилайт
Вчера 10:06

В Сумах ветер свалил бигборд и ситилайт

На выходных ураганный ветер свалил несколько рекламных конструкций в Сумах....

04.04.2018 15:59

В Сумах отказались от рекламы в троллейбусах и автобусах

В Сумах пассажиры коммунального транспорта больше не будут читать рекламных постеров....

21.04.2017 17:31

Сумчан приглашают обсудить комплексную схему размещения рекламы с зонированием территории

Сумчан приглашают к обсуждению проекта решения исполнительного комитета «Об утверждении Комплексной схемы размещения рекламных средств с зонированием территории г. Сумы»....

11.04.2017 13:46

Сумские власти не могут запретить русскоязычную рекламу

Получила ответ онлайн-петиция «Заборонити вивіски, таблички та зовнішню рекламу російською мовою»....

27.10.2016 11:30

В Сумах запретили рекламу поездок в Россию

26 октября на сессии Сумского горсовета депутаты приняли решение о запрете размещения на территории города Сумы какой-либо рекламы пассажирских перевозок...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.