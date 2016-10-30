В Сумах городские власти займутся проверкой вывоза мусора

Об этом сегодня, 23 апреля, на аппаратном совещании сообщил мэр Сум Александр Лысенко.
- Есть распоряжение о создании комиссии по контролю качества вывоза бытовых отходов на территории г. Сумы, - начал он. – Думаю, никому ничего не нужно объяснять? Если из баков еще более или менее вывозят, то рядом происходи складирование крупногабарата. Все свозят, с окрестных сел, кто едет на работу. Я вам приведу пример – это Первомайская и Чорновола, в бачках твердых бытовых отходов нет, но рядом…
- Мы в пятницу вывозили, - отозвался директор ООО «А-Муссон» Алексей Олийнык.
- А сегодня там просто, 5 на 3 – такой объем.
- Сегодня поедем, вывезем.
- Хорошо, но нужно все же определиться с двумя площадками, где вы будете принимать крупногабарит. Коммерция – платно, жители – бесплатно. Нужно и там навести порядок. На 20 лет победы мы его победили, на тягловом могут победили. Сначала убрали баки, потом демонтировали площадку. Нужно везде убрать площадки с дорог. Сколько вам дать времени?
- Два месяца, - ответил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.
- Хорошо, я был готов дать три. Хорошо, до 1 июля.
Об этом сообщил мэр Ромен Сергей Салатун во время оперативного совещания 21 марта....
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