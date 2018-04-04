В Сумах намечаются перебои с водой

В связи с проведением аварийных работ по устранению порыва водопровода диаметром 500 мм по ул. Семьи Линтваревых сегодня, 23 апреля, с 10:00 вода будет подаваться с пониженным давлением в дома урочища Барановка, района Лука, пр. Шевченко, ул. Ремесленная, ул. Металлургов, ул. Труда, ул. Горького, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Леваневского, ул. Троицкая, ул. Псельская, ул. Привокзальная, ул. Бельгийская, ул. Семьи Линтваревых и прилегающих к ним улиц.
После завершения работ подачу воды с соответствующим технологическим давлением будет восстановлено.
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