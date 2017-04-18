Сумские качки отличились на кубке Украины Кубок Украины по бодибилдингу и фитнес-бикини проходил на выходных в Харькове.

Сумчане отлично выступили на турнире.

В «бодифитнесе» (до 163см) Юлия Майнулович стала чемпионкой Украины. Максим Черенеок выиграл в бодибилдинге (до 80 кг). Вместе они заняли первое место в парном бодибилдинге. Юлия Манулович стала абсолютной чемпионкой в бодифитнесе. Максим Черненко в абсолюте стал четвертым.

В «бикини» (до163см) Елена Пушнина и Алена Глазун (свыше 165 см) заняли вторые места.

В «бодифитнесе» Татьяна Шептун стала четвертой, а Татьяна Поладич – 8-ой в «бикини» до 169 см.