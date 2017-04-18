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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 09:37353

Сумские качки отличились на кубке Украины

Кубок Украины по бодибилдингу и фитнес-бикини проходил на выходных в Харькове.

Сумчане отлично выступили на турнире.

В «бодифитнесе» (до 163см) Юлия Майнулович стала чемпионкой Украины. Максим Черенеок выиграл в бодибилдинге (до 80 кг). Вместе они заняли первое место в парном бодибилдинге. Юлия Манулович стала абсолютной чемпионкой в бодифитнесе. Максим Черненко в абсолюте стал четвертым.

В «бикини» (до163см) Елена Пушнина и Алена Глазун (свыше 165 см) заняли вторые места.

В «бодифитнесе» Татьяна Шептун стала четвертой, а Татьяна Поладич – 8-ой  в «бикини» до 169 см.

Спорт Бодибилдинг
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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