Сумские качки отличились на кубке Украины

Сумчане отлично выступили на турнире.
В «бодифитнесе» (до 163см) Юлия Майнулович стала чемпионкой Украины. Максим Черенеок выиграл в бодибилдинге (до 80 кг). Вместе они заняли первое место в парном бодибилдинге. Юлия Манулович стала абсолютной чемпионкой в бодифитнесе. Максим Черненко в абсолюте стал четвертым.
В «бикини» (до163см) Елена Пушнина и Алена Глазун (свыше 165 см) заняли вторые места.
В «бодифитнесе» Татьяна Шептун стала четвертой, а Татьяна Поладич – 8-ой в «бикини» до 169 см.
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