В Сумах проверят качество ремонта дорог Также мэр Сум Александр Лысенко анонсировал увеличение расходов на ремонт дорог.

Вопрос он поднял сегодня, 23 апреля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Пока меня не было, я внимательно следил за ситуацией в городе, - начал он. – В телефонном режиме мы общались. Хорошо, что вы каждое аппаратное совещание начинали с ремонта дорог. Давайте так, до пятницы подготовьте и опубликуйте список всех дорог, которые мы будем ремонтировать – текущий и капитальный ремонты. Я думаю, не для кого не секрет, что к тем средствам, которые уже есть, на ближайшей сессии мы добавим еще процентов 70 к той сумме, которая уже есть. Почти в два раза. Но еще мы будем проверять работу коммунального предприятия по качеству ремонта дорог за 2015-2016 годы. Проверять будем лично. Кроме того, есть информация, что такие проверки будут по всей стране. Но мы должны начать проверку сами, чтобы мы сами знали и могли предоставить все документы, сметы, проекты.