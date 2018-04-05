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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:20287

В Сумах проверят качество ремонта дорог

Также мэр Сум Александр Лысенко анонсировал увеличение расходов на ремонт дорог.

Вопрос он поднял сегодня, 23 апреля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Пока меня не было, я внимательно следил за ситуацией в городе, - начал он. – В телефонном режиме мы общались. Хорошо, что вы каждое аппаратное совещание начинали с ремонта дорог. Давайте так, до пятницы подготовьте и опубликуйте список всех дорог, которые мы будем ремонтировать – текущий и капитальный ремонты. Я думаю, не для кого не секрет, что к тем средствам, которые уже есть, на ближайшей сессии мы добавим еще процентов 70 к той сумме, которая уже есть. Почти в два раза. Но еще мы будем проверять работу коммунального предприятия по качеству ремонта дорог за 2015-2016 годы. Проверять будем лично. Кроме того, есть информация, что такие проверки будут по всей стране. Но мы должны начать проверку сами, чтобы мы сами знали и могли предоставить все документы, сметы, проекты.

Общество Ремонт дорог
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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